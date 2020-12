Største hjemmetap på nesten fem år for Sjarmtrollan

Kun ett poeng på to kamper ble fasiten for Sjarmtrollan etter helgas to kamper på hjemmebane.

Simen Johansen måtte se laget sitt gå på et stortap på hjemmebane. Robin Andersen

Sjarmtrollan-Freidig 1–6 (0–3)

Sjarmtrollan var nær ved å slå serieleder og fjorårets mester Utleira lørdag, da kun et tabbemål på tampen hindret seier.