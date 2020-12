Katrine Lunde vokste til verdensklasse: – Jeg er rørt til tårer

KOLDING: Veteranen var i storform i sin første landskamp siden mars 2019.

Jubel. Katrine Lunde leverte! Foto: Vidar Ruud/NTB

7. des. 2020 21:55 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken:

For første gang siden mars 2019 sto Katrine Lunde i mål for Norge.

Veteranen fikk en strålende kamp.

Norge hadde den store bomme-dagen i 1. omgang.

NORGE-ROMANIA: 28–20

– Underveis ble jeg rørt av at alle vil at jeg skal lykkes. Under og etter kampen fikk jeg tårer i øynene, sa målvakt Katrine Lunde.

Hun kom til EM og hadde opplevd det triste å miste et ufødt barn. Men hun sto strålende etter en start som var nølende. Til slutt kunne hun juble med begge armene. Og hun ble kåret til banens beste spiller etter en kamp som ble litt annerledes enn det mange hadde trodd.

Thor Hergeirsson hadde rett. Det var ingen grunn til å ta av etter to innledende kamper. I den tredje mot Romania fikk spillerne bakoversveis, men bidro sterkt til en spennende kamp som ikke så mange hadde sett for seg.

Det var unormalt mye sløsing av 100-prosentsjanser. Faktisk åtte bom før pause. Tilsammen 23 totalt.

Den ellers så sikre Camilla Herrem viste at selv hun kan misse. To bom rett etter hverandre førte til at 34-åringen var tydelig misfornøyd med seg selv.

Oppgitt. Nora Mørk fikk merke at dette var den vanskeligste kampen. Foto: Vidar Ruud/NTB

Unøyaktighet ble forklaringen

Tidligere landslagsspiller Karoline Dyhre Breivang i studio mente i pausen at det var unøyaktighet fra spillernes side. Hun var ikke urolig foran 2. omgangen, selv om det sto 13–13 til pause.

Bakerst følte Lunde på «sitt nye liv». De første fire skuddene gikk rett inn før det endelig ble en redning etter elleve minutter.

Hun hadde ikke stått en landskamp for Norge siden mars 2019.

– Jeg får tårer i øynene når jeg ser hva jentene gjør for meg. Det er mange følelser og jeg var usikker. Det er lenge siden jeg har trent med dem, sa Lunde selv etter kampen.

Katrine Lunde løftet seg i 2. omgang. Foto: Vidar Ruud/NTB

På forhånd mente Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen at det ekstremt bra for Norge å få enda en verdensstjerne inn i dette laget. Hun har bøttevis av erfaring og trigges av å være med i gjengen.

Han var sjefen til Lunde det første året i Vipers, etter at hun kom tilbake fra mange år som profesjonell i utlandet. Han visste hva hun sto for.

– Katrine var med på å løfte Vipers til å vinne klubbens første titler og ta finaleplass i Europacupen.

Nå brukte Lunde litt tid, forståelig nok, til å finne ut av nivået i EM. Men så fant hun tilbake til sitt gamle jeg og begynte å redde straffekast. Det er Lunde-stil.

– Nesten som i gamle dager, utbrøt Gunnar Pettersen.

I starten måtte Katrine Lunde føle seg frem. Foto: Claus Fisker

Trenger litt mer kamptrening

Hun ville garantert aldri meldt seg til tjeneste dersom hun ikke var klar. Men hun trenger mer kamptrening, og uansett er Norge klar for hovedrunden.

For det var ikke først og fremst bakerst at problemet lå i de første 30 minuttene. Det var i angrep, eller enda mer presist: I skuddavviklingen.

Det var uvant å se at erfarne norske landslagsspillerne skjøt i stangen, rett på eller utenfor målet.

Romania har en verdensstjerne i Cristina Neagu, men hun mangler litt av sin X-faktor når den gode strekspilleren Pintea er ute på grunn av korona.

Romania har tidligere nesten alltid vært et tøft lag å spille mot. I forrige EM ble det tap 23–31. I mars året etter vant Norge 31–27.

Moro med ny seier. Foto: Vidar Ruud/NTB

I kjent stil

De som fulgte kampen fra TV-stolen fikk se en norsk gjeng som virkelig slet i starten.

– Vi må ha mer fokus, var rådet som trenerne ga til spillerne i pausen.

Men det gikk likevel lenge før Norge fikk et lite overtak. Kvarteret før slutt sto det 19–17 til Norge. Åtte minutter før full tid viste sifrene 24–20.

Da hadde Camilla Herrem skjønt hvor hun skulle skyte. Nå var lynvingen treffsikker. Hun satte det sjette skuddet før den rumenske treneren valgte å ta time out.

Lunde til å stole på

– Vi håndterte ikke oppturen mot Tyskland. Vi står i det og holder roen til slutt. Det er fint å se at Katrine har en stigning i sin landskamp nummer 300, sa trener Thorir Hergeirsson etter kampen.

Han mente det var dårligere forsvar i 1. omgang.

– Det er skarpere forsvar i 2. omgang og hun får mer hjelp.

– Vi må dra oss selv etter ørene, og ta fighten, fortsatte treneren.

Han roser Katrine Lunde for alltid å være helhjertet. Alltid den som gir alt av seg selv. Viser vei i forhold til konsentrasjon og fokus. Hun smittet spillerne i 2. omgang, sa islendingen til TV3/Viasat.

Rekorden kan ryke

Dersom Norge tar seg videre frem, kan Katrine Lunde komme til å tangere landslagsrekorden til Karoline Dyhre Breivang. De to spilte sammen på landslaget inntil bæringen ga seg i 2015. Breivang topper listen med 305 landskamper.

Jevngamle Lundes utgangspunkt er 300 kamper før Norges første kamp i hovedgruppen torsdag. Dersom Norge går hele veien, og ikke tabber seg ut underveis, vil det bli ytterligere fem kamper. Da står de to likt, mens Lunde har alle muligheter frem mot et eventuelt OL.

– Det lever jeg godt med. Jeg har bare ventet på det. Rekorder er til for å slås, sier Breivang.