Nå starter sesongen for Alexander Kristoff

Sykler etapperitt i Spania.

Her krysser Alexander Kristoff mållinjen som førstemann i Tour de Frances første etappe i 2020. Foto: Thibault Camus / Pool AP

Fakta Etappene i Volta à la Comunitat Valenciana 3. februar: Elche-Ondara (159,5 kilometer). 4. februar: Alicante-Alicante (179 kilometer). 5. februar: Torrent – Dos Aguas (160,5 kilometer). 6. februar: Xilxes-Almenare (21,2 kilometer). 7. februar: Paterna-Valencia (95,5 kilometer). Vis mer

Alexander Kristoff og UAE-laget reiste i starten av januar til Emiratene på treningsleir før den kommende sykkelsesongen. I motsetning til mange andre idretter gjennomførte syklistene flere store ritt i fjor. Både EM, VM og de største etapperittene ble arrangert. Kristoff vant første etappe i Tour de France og kjørte i den gule trøya for første gang i karrieren.

Onsdag starter 2021-sesongen for Stavanger-syklisten. Volta à la Comunitat Valenciana er et etapperitt i Sør-Spania og går over fem dager. Første etappe går fra Elche til Ondara.

– Det er alltid vanskelig å vite hvordan formen er før det første løpet. Jeg føler meg bra etter treningsleiren og alle har trent god, sier Kristoff til UAEs hjemmeside.

Fakta UAEs lag i rittet David De La Cruz (Spania)

Rui Costa (Portugal)

Fernando Gaviria (Colombia)

Alexander Kristoff (Norge)

Brandon McNulty (USA)

Maximiliano Richeze (Argentina)

Matteo Trentin (Italia) Vis mer

Alexander Kristoff skal sykle flere av vårklassikerne i Europa. Han er også bekreftet som en del av laget som skal sykle Tour de France.