Norge enkelt videre i VM etter målkalas – slik blir veien mot kvartfinale

Norge gjorde jobben som var forventet av dem mot Østerrike. Nå venter blant annet fjorårets EM-overraskelse.

Sander Sagosen fikk hvile fra start, men ble likevel kampens toppscorer mot Østerrike. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP

18. jan. 2021 21:55 Sist oppdatert nå nettopp

Norge – Østerrike 38–29

Selv om Østerrike til tider hang med Norge, ble det aldri veldig spennende i den siste kampen av de innledende rundene.

Landslagssjef Christian Berge valgte før start å hvile flere førstevalg. Deriblant stjernespiller Sander Sagosen. Det gjorde derimot ingenting.

Til slutt ble det en komfortabel seier for Norge og videre avansement til hovedrunden i VM.

Tønnesen tilbake for alvor

– Det er ett skritt til på trappen vår. Vi ønsker å bli det lille skrittet bedre, sa Berge til TV 3 om hvorfor han ga flere nye startsignalet mot Østerrike.

En av dem som fikk mye spilletid var Kent Robin Tønnesen. Høyrebacken har slitt med spilletid i klubblaget Vezprém og var en av spillerne Berge ønsket å «få i gang» i mesterskapet.

Berge fikk også svarene han ønsket seg fra 29-åringen. Til pause gikk Tønnesen av banen med en uttellingsprosent på hundre. Fem av fem skudd gikk i mål.

– Outstanding. Fantastisk. Deilig å se. Nå begynner det å ligne den Kent Robin Tønnesen vi kjenner. Det er ikke mange andre som har et slikt skudd som Tønnesen har. Stør førsteomgang, heldigvis, var dommen til TV 3-ekspert Joachim Boldsen.

Også Alexander Blonz, som ble skadet på oppvarming før Sveits-kampen for to dager siden, fikk prøve seg fra start og leverte målpoeng på rekke og rad.

Etterhvert fikk også Sagosen komme innpå, og svarte med å score fem mål også han. Det hjalp Norge til å gå til pause med en tremålsledelse, 20–17.

Kent Robin Tønnesen storspilte mot Østerrike og scoret syv mål. Foto: IHF/NTB

Målkalas

I den andre omgangen slapp Norge seg virkelig løs fremover på banen. Det gjorde at målene rant inn i begge ender.

Fremover på banen fortsatte Sagosen, Tønnesen, Blonz og de andre norske spillerne å bøtte inn med mål.

Norge ga seg ikke før de hadde satt inn 38 mål bak Østerrikes målvakter. Da gjorde det heller ingenting at Østerrike på sin side satt inn 29 mål.

Sander Sagosen ble igjen Norges toppscorer med ni mål, men kampens beste spiller ble kåret til å være Tønnesen som scoret syv mål på åtte forsøk.

Slik blir veien videre

Tidligere mandag vant Frankrike 25–24 mot Sveits. Det betyr at Frankrike tar med seg fire poeng inn i hovedrunden, Norge får med seg to og Sveits går tomhendt videre.

I hovedrunden pares Norges gruppe med gruppe F.

Den vant fjorårets EM-overraskelse Portugal foran Island og Algerie.

Det betyr at tabellen i hovedrunden før kampene starter ser slik ut:

Lag Målforskjell Poeng Portugal +9 4 Frankrike +5 4 Island +13 2 Norge +2 2 Østerrike -16 0 Algerie -22 0

De to øverste lagene i gruppen etter at hovedrunden er ferdigspilt går videre til kvartfinale.

Med sin annenplass blir Norges kamper i hovedrunden slik:

Onsdag: Norge – Portugal

Fredag: Norge – Algerie

Søndag: Norge – Island

Nøkkelkamp mot EM-overraskelsen

I og med at Norge på forhånd ligger to poeng bak Frankrike og Portugal er Berges menn etter all sannsynlighet avhengig av å vinne alle sine tre kamper i hovedrunden for å bli blant de to beste lagene som tar seg videre til kvartfinalen.

Allerede onsdag kommer den antatt tøffeste kampen mot Portugal.

I EM i fjor tok Portugal seg overraskende videre fra Norges gruppe på bekostning av Frankrike. Norge på sin side slo Portugal 34–28. Til slutt Portugal på en overraskende 6. plass i mesterskapet.

Før VM ble Portugal igjen nevnt av flere eksperter som ett av lagene som kunne overraske i mesterskapet.

To dager senere venter altså Algerie. Det vil etter alt å dømme bli en ren transportetappe for Norge der det kan bli et poeng å vinne med flest mulige mål. På forhånd har Norge dårligere målforskjell enn de tre andre reelle utfordrene til en kvartfinale.

Med eventuelle seire mot Portugal og Algerie, venter til slutt Island i hovedrunden. Samtidig møtes Frankrike og Portugal.

Ut ifra hva som skjer ellers i hovedrunden, er det mange forskjellige utfall som kan bli gjeldende i den siste kampen av hovedrunden, men én ting er sikkert:

Norge bør vinne også mot Island.

Vinner Norge alle tre kampene i hovedrunden, er de klare for kvartfinale. Det fordi innbyrdes oppgjør gjelder før målforskjell.