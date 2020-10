MHK overlegne og videre i Europa: – En milepæl for Molde

Molde-spillerne leverte ei solid forestilling da avansementet til den tredje kvalifiseringsrunden i Europaligaen ble sikret lørdag kveld. Etter kampen var treneren tilfreds med flere aspekter ved seieren.

Hypo – Molde HK Elite 21–30

Moldes håndballjenter hadde allerede ni mål å gå på fra hjemmekampen sist helg, da de valset over det tidligere storlaget Hypo. Derfor dro Tor Odvar Moen og spillerne ned til Østerrike for å sikre avansementet og unngå skader i et tett kampprogram.