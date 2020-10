Kristoff-lagkamerat må bryte Giroen etter positiv virustest

Sykkelstjernen Fernando Gaviria kommer ikke til start på tirsdagens etappe i Giro d'Italia. Han testet positivt på koronaviruset på hviledagen mandag.

Fernando Gaviria er ferdig i Giroen. Foto: Marco Alpozzi / LaPresse

Det bekrefter UAE-laget i en uttalelse.

Alle de øvrige rytterne i Giro-troppen til Alexander Kristoffs arbeidsgiver samt støtteapparatet testet negativt mandag.

Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen sykler også for UAE, men ingen av de norske deltar i Giro d'Italia.

Ifølge Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) avga også et medlem av støtteapparatet til AG2R-laget en positiv test mandag. I alt ble 492 ryttere og annet personell testet.

Med til historien hører det at Fernando Gaviria også tidligere i år testet positivt på koronaviruset. I etterkant fikk han en spesialtillatelse av UCI til å konkurrere, all den tid han ble ansett for å være immun.

Giro d'Italia har vært hardt rammet av koronasmitte. Favoritter som Steven Kruijswijk og Simon Yates testet tidlig positivt og måtte bryte.

Kruijswijk positive test førte til at nederlandske Jumbo Visma valgte å trekke laget. Det samme gjorde Mitchelton-Scott.

Giro d'Italia avsluttes kommende søndag.

