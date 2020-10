Tøff bortekamp for Viking: – Vi viser stor utvikling

Viking gjorde en god bortekamp mot Haslum, selv om det ble tap. Det viser med all tydelighet at det er store muligheter til å plukke mer poeng i tiden som kommer for det unge Viking-laget.

Nå nettopp

Haslum - Viking 29–25:

Viking fikk et etterlengtet poeng etter uavgjort hjemme mot FyllingenBergen sist søndag. Da ledet laget med flere mål langt ut i den andre omgangen. Etter kampen valgte FyllingenBergen å levere en protest, etter at hjemmelaget hadde hatt en spiller for mye på banen de siste tre sekundene av oppgjøret.