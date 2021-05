Blonz var ønsket av flere. Til slutt falt valget på en klubb med 3000 «galne» og skrikende fans

Alexander Blonz havnet for alvor på håndballkartet etter et overraskende VM-uttak. Neste steg på karrierestigen er tatt, og han skal spille foran et av Europas mest lidenskapelige publikum.

Alexander Blonz er hjemme på Hestnes for første gang siden jul. Der bor han omtrent så landlig som det er mulig i Stavanger, blant gårdene som ligger langs Hafrsfjord. Foto: Pål Christensen

8. mai 2021 14:54 Sist oppdatert nå nettopp

Merkelappen som «håndballkometen fra Stavanger» begynner kanskje å bli litt forslitt. I sportens verden betyr det en person som har steget raskt i gradene, som har nådd langt på kort tid. Og da han ble tatt ut til å spille VM for Norge som 19-årig Viking-spiller, var han virkelig kometen som til og med lagkamerater på landslaget ikke hadde hørt om. Men to år seinere er Alexander Blonz, til tross for at han så vidt har rukket å fylle 21, etablert toppspiller på Elverum og en erfaren mesterskapsspiller for Norge.

– Hva tenker du om merkelappen du har fått i mediene?