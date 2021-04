Norsk «hockeyflukt» til England: – VM er hovedgrunnen

Lørdag starter sesongen i den øverste ligaen i England – og flere norske hockeyprofiler har signert korttidskontrakter for å jakte på VM-formen.

TIL SHEFFIELD: Sondre Olden får etterlengtet kamptrening før VM. Dette bildet er fra møtet mellom Vålerenga og Storhamar i desember. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I midten av mars ble det klart at ishockey-sesongen hjemme i Norge ikke fullføres. Siden da har en rekke spillere signert for engelske lag.

– Her har vi meget gode fasiliteter. Treningshallen her er «helt sinnssyk». Det overrasker meg litt hvor profesjonelt opplegget er her, sier Olden til VG etter å ha gjennomført sin andre trening med sine nye lagkamerater i Sheffield Steelers.

Laget er regjerende sluttspillmester i «Elite Ice Hockey League» og er sammen med Nottingham Panthers favorittduoen foran den amputerte sesongen.

Normalt er det ti lag i ligaen, men nå skal fire av dem – Nottingham Panthers – møtes fire ganger i et grunnspill. Resultatene der legger grunnlaget for semifinalene i sluttspillet, og alle kampene skal spilles i Nottingham i løpet av fem uker.

Fakta Fra Norge til England: Martin Gran – Lillehammer/Manchester Storm Jacob Lundell Noer – Storhamar/Manchester Storm Andreas Klavestad – Stavanger Oilers/Manchester Storm Adrian Saxrud Danielsen – HC Innsbruck/Sheffield Steelers Nicolai Bryhnisveen – Stavanger Oilers/Coventry Blaze Simen André Edvardsen – Storhamar/Coventry Blaze Max Krogdahl – Frisk Asker/Coventry Blaze Austin Cangelosi – Lillehammer/Nottingham Panthers Brendan Ellis – Lillehammer/Nottingham Panthers Nick Dineen – Lillehammer/Nottignham Panthers Kevin Schulze – Sparta/Sheffield Steelers Vis mer

Dermet blir det også en god oppkjøring til A-VM i Riga i mai og juni. Da landslagstrener Petter Thoresen nylig tok ut bruttotroppen med 55 spillere, så var det flere spillere med som nå skal finne VM-formen i England.

– Det er morsomt med nye eventyr og litt ekstra penger inn, men det er jo VM som er hovedgrunnen. Jeg har hatt dialog med treneren her (Aaron Fox, red.anm.) som jeg hadde i Zagreb. Da alt stengte ned i Norge skjønte jeg at dette var en god løsning, sier Olden.

«Stuet inn» på samme hotell

I Sheffield Steelers har han selskap av Adrian Saxrud Danielsen. De to har fått hver sin leilighet i et boligkompleks i Sheffield, og det samme opplegget har Sparta-back Kevin Schulze takket ja til.

De tre andre lagene i miniligaen bor på samme hotell i Nottingham.

– Jeg tror det er en klar fordel for oss at vi har det litt friere. Tre lag på samme sted i fem uker høres tungt ut, mener Olden.

I BRUTTOTROPPEN: Jacob Lundell Noer jubler etter en scoring for Storhamar mot Stavanger Oilers forrige sesong. Nylig ble han tatt ut i landslagstrener Petter Thoresens bruttotropp. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Les også Hockeysesongen avsluttes

Jacob Lundell Noer er blant spillerne som altså er stuet inn på hotellet i Nottingham. 23-åringen, som til vanlig spiller for Storhamar, var lenge i tvil om han skulle slå til da tilbudet fra Manchester Storm kom.

– Først takket jeg nei, og planen var å bli hjemme frem til VM. Jeg har vært skadet, og ikke spilt siden oktober. Jeg ble anbefalt av flere å reise til England, sier Noer til VG.

– Hva synes du om nivået?

– Det er tidlig å si, og vi må nok få spilt et par kamper. Jeg tror det skal være omtrent som hjemme. Det skal bli godt å komme i gang med kamper. Det er mye på grunn av VM jeg takket ja til dette.

Han er lagkamerat med Lillehammers Martin Gran og Spartas Andreas Klavestad i Manchester Storm, og lørdag skal de to i aksjon mot Coventry Blaze og den norske trioen Nicolai Bryhnisveen, Simen André Edvardsen og Max Krogdahl.

Tre kamper i uken

Samme kveld skal Sheffield Steelers møte Nottingham Panthers. I sistnevnte klubb er det foreløpig ingen norske spillere, men Austin Cangelosi, Nick Dineen og Brendan Ellis fra Lillehammer har sluttet seg til klubben på korttidskontrakter.

– Jeg synes nivået her virker greit. De engelske spillerne er brukbare, og i bedre kampform enn mange av oss. Det har vært tungt å komme i gang, og jeg merker at jeg har vært lenge borte, sier Olden som sist spilte kamp for Vålerenga mot Frisk Asker i romjulen.

– Nå blir det rett på tre kamper i uken. Det blir tøft, men jeg gleder meg, slår 28-åringen fast.

Det ble nylig kjent at Olden skal spille for sveitsiske HCC fra neste sesong. Der blir han lagkamerat med Mathias Trettenes.

PS! Nicolai Bryhnisveen hadde også en tur innom Coventry Blaze i 2018/19-sesongen, før han signerte for Stavanger Oilers.