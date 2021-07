Chat med Doddo under Kristiansund-Brann

Kristiansund blant de bedre lagene i år. Brann har spilt godt, men ikke hatt det lille ekstra. Jeg håper for Brann sin del att de vinner i kveld, men tviler ærlig talt. Med tap i kveld, tror jeg Brann skal planlegge for et år i Adecco , og bygge seg sakte opp, for retur til eliteserien i 2023. Da kan de senke skuldrene, og tenke langsiktig. Tror Kåre er god nok som trener, så senk skuldrene, og la det stå til. Det er tross alt bare idrett. Heia Brann😊🇳🇴