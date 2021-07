Heddas OL-drøm: – Står og dunker litt imot

BISLETT (VG) Hedda Hynne (31) innrømmer at «vi» – hun og trenersamboer Erik Sakshaug – «står og butter litt imot». Men Norge mellomdistansekomet og insisterer på at hun vil være i stand til å oppfylle drømmen om finaleplass på 800 meter i Tokyo-OL.

SLÅTT, MEN IKKE UTSLÅTT: Hedda Hynne (t.h) ble slått med fire sekunder av vinneren Kate Grace (t.v.) fra USA på 800-meteren på Bislett torsdag. Amerikaneren er i motsetning til Hynne ikke kvalifisert for OL. Foto: Annika Byrde

– Jeg fikk en liten skade etter løpet i Doha (Diamond League 28. mai) og hadde en kjenning av den i Hengelo (6. juni). Jeg skal ikke skylde på det. Vi står og dunker litt imot. Men jeg har hundre prosent tro på at det skal bli bra. Det er bare å fortsette å kjenne på den troen, sier Hedda Hynne i pressesonen på Bislett torsdag – akkurat i det Karsten Warholm går ned i startblokkene for å sette verdensrekord.

I Doha endte hun på 7. plass med 2.02,47, drøyt fire sekunder bak Faith Kipyegon (1.58,26) fra Kenya. Hengelo: 9. plass med 2.02,92, drøyt to sekunder bak Jemma Reekie fra Storbritannia.

– Du virket «hengete» i Hengelo?

– Jeg fikk en liten der, svarer hun.

«Late bloomer» Hedda Hynne satte etterlengtet norsk rekord med 1.58,10 på favorittdistansen i september i fjor. Det var årsbeste i verden en stakket stund. Denne sesongen har det så langt ikke gått like smertefritt. Hun har ikke klart å tyne seg under to minutter. 2.01,65 – åttende- og sisteplass i feltet – på Bislett torsdag er hennes beste tid denne sesongen.

Søndag løper hun distansen for siste gang i konkurranse, i Stockholms Diamond League-stevne, før hun forhåpentlig er klar for start i OL-finalen 3. august. På «Stadion» i den svenske hovedstaden, blir hun igjen målt mot blant andre Kate Grace (32) – som vant med personlig rekord 1.57,60 på Bislett torsdag kveld.

Vel å merke noen dager etter at hun ikke klarte å kvalifisere seg for Tokyo i amerikanerens OL-uttak i Eugene.

– Ja, det er klart det, svarer Hedda Hynne på spørsmål om hun optimalt sett gjerne ville vært under to minutter i nest siste OL-generalprøve.

– Jeg har hatt en god stigning i det siste, egentlig. Så jeg vet ikke hvorfor det ikke blir som jeg ønsker. Men jeg får ikke helt kontakt med kroppen som jeg vil i dag (torsdag). Og da blir det tungt å henge med på den farten som settes, for det går veldig fort. Det er en tøff tid (1.57,60), og tøffe jenter, tilføyer hun.

På spørsmål om hva som er målsettingen hennes i OL – finalekandidat, topp seks-kandidat – svarer hun at hun «drømmer» om en OL-finale.

– Og så vet jeg at jeg må være på det beste som jeg har vært på før. Jeg tror det er mulig. Så lenge jeg er i form når jeg står på startstreken i Tokyo, er alt dette glemt. Det er ingenting som tilsier at det ikke skal bli bra, understreker hun.

Før hun også understreker «drøm».

– Det er veldig viktig for meg å uttale «en drøm», ikke en målsetting. Fordi det kan skje ting som gjør det vanskeligere enn man håper. Det er en drøm, men jeg tror det er mulig. Og jeg tror det blir mer mulig hvis jeg tør kjenne på den drømmen, sier Hedda Hynne.

Hun vedgår at usikkerheten som har preget det siste drøye coronaåret har vært utfordrende. Toppidrettsutøvere er som hun sier, vant til usikkerhet. Men året som har gått «har vært veldig spesielt».

Med 2.01,03 i semifinalen var hun 7/10 fra å gå til finalen i friidretts-VM i Doha høsten 2019. Hun endte på 12. plass, som i London-VM 2017.

– Det var varmt i Doha, og det blir varmt i Tokyo?

– Jeg er veldig glad i varme. Det fungerer veldig bra for meg. Jeg tror det bare vil virke positivt. Vi må være akklimatisert i forhold til varme og tidsforskjell. Det er en utfordring vi har håndtert før, og som vi vil klare å håndtere igjen, svarer Hedda Hynne.