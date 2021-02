Molde-trener mener sesongen bør avsluttes: – Umulig å gjennomføre

MHK-trener Tor Odvar Moen tror ikke det er mulig å spille ferdig årets eliteseriesesong.

Molde-trener Tor Odvar Moen tror ikke det blir flere kamper på kaptein Sherin Obaidli og de andre MHK-spillerne denne sesongen. Foto: JAN H. INDBJØR

Fredag ettermiddag var MHK-spillerne godt i gang med forberedelsene til det som skulle være årets første seriekamp i helga. Men midt i treninga i Molde Arena kom den nedslående beskjeden fra statsminister Erna Solberg: Det blir fortsatt ingen seriekamper i håndball, ishockey og flere andre idretter.

– Vi var godt i gang med forberedelsene til kampen, men personlig skal jeg innrømme at jeg har vært litt pessimistisk. Så jeg var ikke overrasket over at dette ble utfallet, sier MHK-trener Tor Odvar Moen til Rbnett etter fredagens treningsøkt.