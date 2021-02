Eckhoff ble historisk: – Hun er unik

Tiril Eckhoff tok sitt tredje VM-gull av tre mulige. Det er det ingen som har gjort før henne.

Yess! Tiril Eckhoff er i sitt livs form. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

14. feb. 2021 16:05 Sist oppdatert nå nettopp

Skiskytteren ligner på en vinnermaskin. Tre gull på de tre første øvelsene i VM gjør henne historisk. Hun er den første kvinnen som tar gull i mixedstafett, sprint og jaktstart. Den blandede øvelsen kom inn på programmet i 2011.

Etter å ha satt inn fem treff på siste stående skyting, var det klart at hun er verdensmester igjen. Hun oste av selvtillit, hadde senkede skulle, kontrollerte seg selv og våpenet, og fikk en jubeldag igjen i Slovenia.

Nå er det hun som er dronning, slik lagvenninne Marte Olsbu Røiseland gjorde i Anterselva i fjor. Da fikk frolendingen fem VM-gull og to bronse.

Over mål tok den ferske verdensmesteren på jaktstart frem sitt bredeste smil og et lite hopp.

«Jaaaa» ropte hun til kameraet, der hun så konkurrentene komme inn én etter én.

– I dag var det gøy. Skikkelig skiskyting. Jeg var ikke hekt perfekt, men veldig god på siste stående, sier Eckhoff etter løpet.

– Jeg bare gønnet på.

Hun fortsatte:

– Det er deilig å kunne vise at hvis man bare står på, kan det gå godt til slutt.

Hun fortalte at hun var blitt tøffere av nedturene, selv om det svir når det går dårlig. Men foreløpig i dette VM er det bare suksess. Tirsdag er det en ny mulighet.

Tiril Eckhoff gratulerer Lisa Theresa Hauser fra Østerrike med 2. plassen etter 10 km jaktstart. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

For en dame!

I NRK-studio var Emil Hegle Svendsen imponert: «For ei dame» sier han.

På stående ble det ni av ti treff. Og ti av ti på liggende.

– Det er så bestemt. Hun gjør det helt likt hele tiden. Det er helt utrolig å se på, sier NRKs Ola Lunde.

De er ikke i tvil om at Eckhoff kan ta flere medaljer, for nå virker hun uovervinnelig.

Så glad blir man ved sitt tredje VM-gull. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Fakta Tiril Eckhoff Født: 21. mai 1990 Klubb: Fossum OL-medaljer: 1 gull, 1 sølv, 3 bronse VM-medaljer: 9 gull, 1 sølv, 2 bronse Verdenscupen: 21 enkeltseirer. Beste totalplassering: 2 Aktuell: Vant fredag gull på VM-sprinten. Vis mer

Har en forklaring

Kvinnenes fantastiske uttelling i denne idretten de siste årene er ikke tilfeldig.

– I skiskyting har de funnet vinneroppskriften, den måten vi tenker toppidrett på i Norge, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Han har fulgt utviklingen på kvinnesiden de siste årene og sett følgende:

– Det var en periode veldig spedt når det gjelder de som var gode, men nå har de fått opp flere. Det er noe av det som kjennetegner en god prestasjonskultur, det er plass til flere enere. De har fått til et miljø hvor de utvikler hverandre. All ære til jentene, trenere og lederne som sørger for at dette kan skje, sier han.

Øvrebø legger til at dette ikke er noe som kommer av seg selv:

– Det er beinhardt arbeide, god organisering og villet arbeide.

Tiril Eckhoff fikk være med på et dramatisk lø. p VM, denne gangen på jaktstart. Foto: Darko Bandic / AP

Haren som reddet seg inn

I jaktstarten over 15 km var Eckhoff i slag igjen, dagen etter at hun hadde gått til topps på sprinten i den slovenske skiskytterbyen Pokljuka.

Denne gangen var hun hare, den første som gikk ut fra start, med resten av gjengen jaktende på lederen. Hun hadde 12 sekunders forsprang til franske Chevalier-Bouchet og 14,4 til H. Sola. Bak der igjen, ut som nummer seks, lagvenninne Marte Olsbu Røiseland med så mye som 43,5 sekunder. Men hun er et råskinn i sporet.

Kortene var delt ut, nå var det nødvendig å spille dem riktig.

Stort! Kan Tiril Eckhoff kopiere der lagvenninne Røiseland klarte i fjor med fem VM-gull? Foto: Primoz Lovric, NTB

Fikk opp skytefarten

Utøveren fra Fossum bommet én gang på første ligg, men klarte fullt hus på neste. Da var det franske Anna Chevalier-Bouchets tur til «bare» å treffe fire ganger.

På tredje skyting, stående bommet bæringen én gang, og konkurrenten skjøt fullt hus. Eckhoff skjøt raskere enn det hun vanligvis gjør, og var tydelig på offensiven.

Marte Olsbu Røiseland ble nummer ni denne gangen. Utgangspunktet ut fra start var ikke det beste, men Røiseland er god i sporet. Nå ble totalpakken litt for tøff.

– Jeg er ikke så veldig fornøyd. Det skal jeg innrømme. Jeg bommer på første skudd på første stå, og så blir det for anspent på siste sa hun til NRK.

Med tre bom totalt var hun langt unna, mente hun selv.

– Stående handler om selvtillit og flyt, forklarte hun.

Røiseland var likevel ikke bekymret for fortsettelsen. Hun har hatt stang ut i dette VM, men gullet i miksen er i alle fall noe å ta med seg.

Ingrid Tandrevold fikk en oppløftende 10. plass.

– Jeg ble litt ivrig på siste stående, men bortsett fra det var det et kjempeløp.