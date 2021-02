Planen var egentlig lagt. Så innså Johann at han måtte avbryte Europa-turneen for å snakke med gammel stjerne

Fem hopp på to dager vil avgjøre om Johann Forfang blir å se i den første VM-øvelsen i hopp. For å stille best mulig forberedt tok han et uvanlig valg.

FIKK HJELP: Roar Ljøkelsøy (til venstre) kan vise seg å få en viktig rolle i Johann Forfangs VM-form. Foto: NTB scanpix

Gjennom mange gode sesonger har Johann Forfang blitt fast inventar, når Norge skal ta ut de som skal hoppe i mesterskap. Både i 2017 (VM. Lahti), 2018 (OL, Pyeongchang) og 2019 (VM, Seefeld) har Forfang hoppet i liten bakke, stor bakke og lagkonkurransen. I motsetning til vanlige individuelle verdenscuprenn er det bare fire utøvere fra hvert land som får hoppe i VM.

Og per i dag er Johann Forfang nummer fem blant de norske utøverne som skal til tyske Oberstdorf. Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik og Daniel Tande er per i dag de fire fremste noen dager før VM som starter med liten kvalik for liten bakke fredag den 26. februar. Uvant for tromsøværingen.