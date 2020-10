Hundredelsdrama om ledertrøyen før siste Giro-etappe

Tao Geoghegan Hart slo Jai Hindley på oppløpet og sørget for en dramatisk avslutning på årets Giro d'Italia. Kun hundredeler skiller de to i sammendraget.

Tao Geoghegan Hart (til høyre) tok etappeseieren foran Jai Hindley. Foto: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse

Lørdagens seier skulle vise seg å stå mellom rytterne som nå skal gjøre opp om den rosa ledertrøyen. Hindley prøvde å stikke før målgang i Sestriere, men måtte til slutt se seg slått av Hart.

Det er den andre etappetriumfen til Ineos-rytteren i årets Giro. Seieren sørget for at de to syklistene ligger tilnærmet likt i sammendraget før søndagens avgjørende tempo mellom Cernusco Sul Naviglo og Milano. Hindley hadde hundredelene på sin side og er ført opp på førsteplassen.

Hart er ansett for å være sterkere enn Hindley på tempo.

Wilco Kelderman har ledet Giroen de siste dagene, men lørdag måtte han gi fra seg tetposisjonen. Nederlenderen er 1.32 minutter bak før siste etappe.

