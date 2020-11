Johann (25) skal reise Europa rundt i vinter: Får egne charterfly og terminaler

Pandemien gjør at sesongen blir helt spesiell for Johann Forfang & co.

NORSK HOPPHÅP: Johann Forfang er her på samling på Lillehammer i sommer. Geir Olsen / NTB

Nå nettopp

Sesongåpningen er i Wisla, Polen, 20.–22. november.

– Etter de første rennene i Polen, blir det hjem i to dager og så drar vi videre igjen. Men derfra og utover blir det charterfly til destinasjonene, og jeg hører det skal legges til rette på flyplassene, der de stenger av og gir oss egne terminaler når vi ankommer, slik at vi er skjermet, forteller Johann Forfang til iTromsø.