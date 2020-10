MHK risikerte bot og utestengelse – nå er de ute av europacupen

Molde-damenes Europa-eventyr er over. Klubben har fått tillatelse til å trekke seg fra kampene mot russiske Astrakhanochka.

Nå nettopp

Molde HK deltok i en europeisk håndballturnering for første gang i historien da laget slo østerrikske Hypo i begge kampene i 2. kvalifiseringsrunde til European League. Da neste motstander ble russisk, fikk klubben et stort dilemma.

– Vi har hatt en dialog med det europeiske forbundet der vi har synliggjort hvor vanskelig dette ville vært for oss å gjennomføre. Vi ønsket å spille bortekampen på nøytral bane, for eksempel i Danmark og i et felles opplegg der Vipers ønsket å møte Rostov i København. Dette ønsket ikke russerne, og dermed sto vi i en skvis, fastslår styreleder Per Gjerde.