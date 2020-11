Røymarks revansj: – Deilig med ro lørdag kveld

(Vålerenga-Sparta 4–2) To dager etter det forsmedelige tapet for Frisk Asker, sendte landslagsveteran Martin Røymark (34) Vålerenga tilbake til toppen av tabellen da han 64 sekunder før slutt plasserte pucken i tomt Sparta-mål.

TILBAKE PÅ SPORET: Vålerenga med trener Roy Johansen og landslagsveteran Martin Røymark gikk på en smell mot Frisk torsdag (bildet), men lignet mer på seg selv igjen samme sted - i Nye Jordal Amfi - lørdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk



– Da var det litt dødt. Vi ville ha revansj for det. Vi gjorde mye bra og var bedre på småting sammenlignet med kampen sist. Men Sparta var gode. Det kunne bikket begge veier, sier Martin Røymark med tanke på 2–5 for Frisk torsdag og tre poeng mot Sparta.

– Det var kaos mot slutten. Med ett minutt igjen, var det deilig å få roet det litt ned på lørdagskvelden, tilføyer han med tanke på sitt «punktum» 4–2.

Sparta mente - etter alt å dømme med rette - at de hadde fortjent å vinne sesongens første oppgjør mot Vålerenga for en måned siden. Trener Sjur Robert Nilsens unge mannskap tapte imidlertid 2–3 i Sparta Amfi etter at den offisielle skuddstatistikken viste 44–19 i hjemmelagets favør.

Fakta Storhamar-Ahlholm med to mål og en målgivende Narvik-Storhamar 0–3 - Rasmus Ahlholm scoret gjestenes andre og tredje mål, etter å ha lagt målgivende pasning til Simen André Edvardsens 1–0 Stjernen-Grüner 7–1 - Stjernen-kaptein Andreas Heier gjorde 5–1 og 6–1 og la målgivende pasning til vertenes siste mål. Vålerenga-Sparta 4–2 - Vålerenga pådro seg ni to-minutters utvisninger, mot Spartas syv. Lillehammer-Stavanger Oilers 1–4 (en periode gjenstår) - Dan Kissel gjorde 4–0 i undertallsspill fire mot fem utespillere, Martin Ellingsen reduserte til 1–4 drøyt to minutter før siste pause. Frisk Asker-Manglerud Star spilles søndag (17.00) Vis mer

– Der nede var det Søberg (keeper Steffen) som vant for oss. Det var et ran, vedgår Martin Røymark.

Denne gangen kunne Sparta ha avgjort til sin fordel i andre periode i Nye Jordal Amfi foran null tilskuere. Spesielt da Vålerengas Andreas Stene pådro seg to utvisninger på rad, den andre 80 sekunder etter at han hadde sonet ferdig den første - og Sparta da fikk spille fem mot tre utespillere fordi Daniel Sørvik ble utvist nær samtidig.

Vålerenga slapp med skrekken og unngikk et nytt baklengsmål mye takket være keeper Steffen Søberg (27). Foran siste ordinære periode var derfor stillingen fortsatt 1–1.

– Det er som Shampo (Vålerenga-legenden Espen Knutsen) har sagt i alle år. Det er lov å ha en god keeper, kommenterer Martin Røymark lakonisk.

3. periode startet oppløftende for Vålerenga. Sparta-backen Emil Lilleberg dro litt klønet ned Magnus Brekke Henriksen bak gjestenes mål. Vertenes påfølgende overtallsspill var derimot lite preget av optimisme, før den noen minutter senere faktisk syntes.

Tidligere landslagsback Daniel Sørvik øynet fra sin forsvarssone backkompis Tommi Taimi (30) nesten i motsatt ende av isen. Sørvik lobbet pucken mot Vålerengas nyervervede finne, som på grensen til offside elegant dempet den ned på køllebladet og sekundet senere la inn 2–1 bak Sparta-keeper Jens Lillegrend.

Tommi Taimis første scoring i sin andre kamp som Vålerenga-spiller, et par uker etter at han i henhold til Googles beregning kjørte 17 timer i bil fra hjembyen Pori vest i Finland og til Oslo - for å slippe corona-karantene etter ankomst.

STERK DUO: Vålerenga-kaptein Tobias Lindström (t.v) og klubbens nye finske back, Tommi Taimi. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Vi hadde mer energi i laget. Vi spilte mer fysisk, alle jobbet hardere. Men det er veldig rart å spille uten publikum. Man får ikke noe gratis og må skape mye av energien selv, bemerker Martin Røymark med hensyn til «forvandlingen» fra forrige kamp og konsekvensen av Oslos corona-restriksjoner.

Taimi, med over 60 kamper i Russland-baserte KHL og en lang karriere i det finske toppserien Liiga, fikk ikke anledning til å glede seg særlig lenge. 40 sekunder senere utlignet Christoffer Karlsen i overtallsspill fire mot tre, ved et knallhardt direkte skudd.

Så ble Karlsen offer for det samme som Taimi. Kort jubel-tid. Karlsen måtte fra utvisningsboksen se Vålerengas 18 år gamle Calle Spaberg Olsen prikke 3–2, etter målgivende pasninger fra Vålerenga-kaptein Tobias Lindström og Tommi Taimi - hans tredje i den kategorien.

Sparta erstattet keeper Lillegrend med en utespiller for å styrke sjansen til en ny utligning, men selvsagt med økt risiko for å slippe inn ytterligere ett mål. Det siste tok 45 sekunder. Vålerengas beste målpoengjeger, Sondre Olden - tilbake etter å ha stått over forrige kamp på grunn av kontraktformaliteter - kunne ha satt inn 4–2, men spilte pucken til Martin Røymark i en litt bedre posisjon for scoring.

– Det var snilt av Olden. Han kunne sikkert ha skutt selv, sier Martin Røymark om sitt tredje mål etter 11 seriekamper.