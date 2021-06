Dette er Norges ukjente europamester

Har du hørt om crossminton før? Norge har nemlig en europamester i en sport nesten ingen kjenner til.

Morten Påsche på crossminton-trening i Tranbyhallen. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Nå nettopp

Kort om saken:

Hybridsporten crossminton har en egen europamester fra Norge.

Crossminton er en blanding av squash, tennis og badminton og spilles kun av noen titalls personer i Norge.

EM-vinner Morten Påsche og makker Fredrik Killingberg Stokke skal i januar 2022 til VM for å prøve å sikre seg flere medaljer.

I Tranbyhallen ved Lier er Morten Påsche og makker Fredrik Killingberg Stokke klare for dagens treningsøkt. De har teipet opp to firkanter på gulvet.

Dette er crossminton. I 2018 ble Morten Påsche europamester i den ganske ukjente idretten. Kun noen titalls personer spiller crossminton her til lands.

– Jeg har vel selvtitulert meg som Norges mestvinnende racketspiller i internasjonal sammenheng, sier Påsche lattermildt.

Makker Killingberg Stokke skyter inn at det ikke er en ren faktaopplysning. Men han har aldri hørt om noen andre norske racketspillere som har vunnet europamesterskap og har medaljer i VM og det som er.

– Til det motsatte er bevist, sier vi det sånn, legger Stokke til.

Makkerne Morten Påsche og Fredrik Killingberg Stokke skal spille sammen under VM i 2022. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Spillets opphav

Ved årtusenskiftet var det en tysk mann ved navn Bill Brandes som fant ut at han ville lage et utendørs alternativ til badminton. Sporten er langt mer populært i Øst-Europa og Tyskland, og i sistnevnte finnes det rundt 6000 spillere.

Påsche beskriver crossminton som en hybridsport av squash, tennis og badminton. Racketene minner om squash, avstanden mellom baklinjene til banen er lik som i tennis, og «ballen» ligner en badminton-flue.

Sporten het først speed badminton, men det ble endret etter hvert. Man ønsket ikke at de to sportene skulle assosieres for mye med hverandre.

– Det var en tanke om at hvis grenen en gang skulle bli en olympisk idrett, kunne det ikke hete nesten det samme som badminton. Det er kanskje noen år til det blir aktuelt, da, sier Påsche og ler.

Så hvordan føles det å være Norges ukjente europamester? Påsche mener det viktigste er at han faktisk har klart det selv. Han syntes likevel at det er dumt at ikke flere vet om idretten.

– Det er en idrett man kan drive med på alle nivåer, i alle aldre og på de fleste underlag. Om du vil satse eller spille for gøy. For meg har det også vist seg å være en aktivitet som kroppen takler veldig bra, sier han.

Fakta Crossminton Racketidretten er en raskere versjon av badminton som er tiltenkt at man kan spille ute, med forbehold om lite vind.

Motstanderne står i hver sin firkant på 5,5 x 5,5 meter med 12 meters avstand. Poenget er å forsvare egen firkant og treffe i motstanders område. Det spilles uten nett.

Det konkurreres i både double- og single-klasser.

Man spiller best av tre sett og du vinner med 16 poeng. Førstemann til å vinne to sett går av med seieren. Vis mer

VM-aktuell

Selv om sporten er et stykke unna å bli arrangert i OL, har crossmintonspillere likevel turneringer å jobbe mot. I januar 2022 er det duket for VM i Zagreb, Kroatia. Der samles rundt 500 crossminton-spillere fra hele verden.

I mesterskapet skal Påsche og Killingberg Stokke konkurrere i double-klassen. De har høye ambisjoner.

– Vi satser høyt og medalje er målet, sier Påsche.

Når Aftenposten spør dem om gullmedaljen, er de heller litt tilbakeholdne. Påsche legger til at det hadde vært veldig stort, men at det i første omgang er kampen om en medalje som er viktigst.

Fredrik Killingberg Stokke håper å ta med seg edelt metall hjem fra VM sammen med Morten Påsche. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Norges eneste klubb

Frem til nå har crossminton hatt liten vekst i Norge. Spillere har kommet til og forsvunnet igjen. Foreløpig er klubben til Påsche, Lier IL Crossminton, den eneste i Norge.

– Det er jo klart at når du er Norges eneste crossmintonklubb, blir det veldig internt når NM arrangeres, sier Påsche.

Killingberg Stokke tilføyer at det har kommet folk til her og der, men de har sakte, men sikkert blitt borte igjen. De trekker ofte tilbake til badminton som de kom fra.

Grunnen for det skyldes nok at roten i dette miljøet er større og mer etablert, forklarer han. Påsche har likevel håp om at det skal dukke opp crossmintonmiljøer andre plasser også.

– Det hadde vært morsomt å ha turneringer med spillere fra andre kanter. Selv skulle jeg gjerne bidratt med å få i gang flere klubber. Men man er jo avhengig av noen ildsjeler som da kan drifte det, så klart, sier han.