Flørter med «umulig» trippel: – Kan ikke forstå at det skal gå

Sifan Hassan (28) vant både 1500 og 10 000 meter under VM i Doha i 2019. Til OL i Tokyo er hun også påmeldt i 5000 meter, noe som vil bety seks løp i løpet av ni dager. Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) har lite tro på at det skal gå bra.

JAKTER GULL: Sifan Hassan har aldri før vunnet gull i OL. I Tokyo kan det bli flere.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Hassan ble den første til å vinne 1500 og 10 000 meter i samme VM for snart to år siden. Lenge signaliserte hun at planen i Tokyo var å løpe 5000 og 10 000 meter, men i løpet av sommeren har hun åpnet døren for å løpe 1500, 5000 og 10 000 mete. I øyeblikket er Hassan påmeldt i alle tre distansene.

28-åringen er rangert som nummer én i verden på både 1500 og 10 000 meter, mens hun er rangert som nummer to på 5000 meter.

– Det er jo en heftig tripling å gjøre de tre distansene. Jeg kan ikke forstå at det skal gå, sier Bjerkeli Grøvdal til VG under et digitalt mediemøte.

VGs OL-studio: Få siste nytt her

GULL: Sifan Hassan imponerte stort under VM i 2019.

Den norske 31-åringen påpeker at hun ikke har studert tidsskjemaet for 1500 meter. Selv skal hun løpe både 5000 og 10 000 meter.

– 5000 og 10 000 meter er ikke noe problem, men hvis hun i tillegg skal ha en 1500 meter, så blir jeg overrasket, sier Bjerkeli Grøvdal.

For kalenderen viser at det vil bli noen hektiske dager for Hassan hvis hun velger å gå for tre gull:

30. juli: 5000 meter - innledende heat

2. august, formiddag: 1500 meter - innledende heat

2. august, ettermiddag: 5000 meter - finale

4. august: 1500 meter - semifinale

6. august: 1500 meter - finale

7. august: 10 000 meter - finale

– Jeg hadde bestemt meg for å løpe 5000 og 10 000, men da jeg løp 3.53 (i Firenze i juni), så skjedde det noe med meg. Kjærligheten for 1500 meter kom tilbake, sa Hassan i forkant av Diamond League-stevnet i Monaco.

– Jeg ønsker å holde alle mulighetene åpne til siste mulige øyeblikk, for jeg ønsker å ha den fleksibiliteten.

Friidrettslegenden Michael Johnson kommenterer trippelforsøket på følgende vis på Twitter:

– Det er mye, men det virker mulig for henne. Jeg er dog ikke sikker om det blir tre gull, skriver Johnson.

SKEPTISK: Karoline Bjerkeli Grøvdal tror det vil bli vanskelig for Hassan å løpe tre distanser i OL.

Skulle hun gå for trippelen, kan Hassan forvente seg tøff konkurranse fra Faith Kipyegon på 1500 meter, som slo Hassan med to og et halvt sekund i det nevnte stevnet i Monaco.

Verdensrekordholder Letensebet Gidey ser ut til å bli den tøffeste utfordreren på 10 000 meter. Hassan og Gidey løp begge inn til verdensrekord på 10 000 meter tidligere denne sesongen, Gidey to dager etter Hassan. Gidey satte også verdensrekord på 5000 meter forrige sesong, men deltar ikke i øvelsen i OL.

– Nivået er jo skyhøyt. Det har aldri vært høyere enn det har vært nå, spesielt på 10 000. Men et OL og et mesterskap er noe helt annet enn et rekordforsøk, sier Bjerkeli Grøvdal om det som venter.