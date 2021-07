Han brøt en magisk grense ett år før Warholm. «Ingen» vet hvilken form friidrettsstjernen er i før OL.

Abderrahman Samba (25) har ikke konkurrert internasjonalt denne sesongen.

Karsten Warholm hadde mange tøffe dueller mot Abderrahman Samba i 2018, som her i Stockholm. Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Kort om saken:

I 2018 løp Abderrahman Samba 400 meter hekk på 46,98.

Denne sesongen har han bare løpt distansen én gang i konkurransesammenheng. Da løp 25-åringen på 48,26.

400 meter hekk står på OL-programmet mellom 30. juli og 3. august. Finalen går tirsdag 3. august ca. kl. 05:20 norsk tid.

400 meter hekk har ikke alltid vært en duell mellom Karsten Warholm (25) fra Ulsteinvik og amerikaneren Rai Benjamin (23).

En gang var det mannen i de karakteristiske gule strømpene som lot til å være uslåelig. Da Abderrahman Samba sto på startstreken under Diamond League-stevnet i Paris sommeren 2018, hadde han vunnet alle de fire forgående konkurransene på 400 meter hekk.

Denne sommerdagen var det som vanlig Karsten Warholm som åpnet hardest. Nordmannen ledet inn i siste sving. Så kom Samba som skutt ut av en kanon. I svingen overtok han ledelsen. På vei ut på oppløpet fortsatte han å gi full gass. Da 22-åringen løp først over målstreken, viste lystavlen i den franske hovedstaden tiden 46,98.

Dermed ble han den andre i historien til å bryte den magiske 47-sekunders grensen. Kun den daværende verdensrekordholderen Kevin Young hadde løpt raskere på distansen enn ham. Mange mente det bare var et spørsmål om tid før Samba ville slette den.

– Løpet i Paris var veldig kult. Jeg husker at jeg slakket litt av de siste meterne, men jeg angrer ikke på at jeg ikke slettet rekorden i den perioden, fordi det gjør meg mer motivert for å klare det, sa Samba nylig til nyhetsbyrået AFP, før Warholm slettet verdensrekorden.

Fakta Abderrahman Samba Født: 5. september 1995 (25 år). Kommer fra: Saudi-Arabia. Konkurrerer for: Qatar. Har tidligere representert Mauritania. Meritter: Han tok gull på 400 meter hekk under Asialekene i 2018 og under Asiamesterskapet i friidrett i 2019. Bronse på 400 meter hekk fra VM i 2019. Vis mer

Skadeplaget

Samba har aldri kommet nærmere verdensrekord enn det han var i Paris i 2018. Høsten 2019 tok han VM-bronse i Doha bak verdensmester Warholm og sølvvinner Benjamin. Det var nesten en seier for ham. I 2019 var nemlig Samba, som representerer Qatar, skadeplaget.

Så kom pandemien. Den stakk kjepper i hjulene også for ham.

– Jeg var i Sør-Afrika på begynnelsen av sesongen. Det var en veldig vanskelig periode for meg. Så måtte jeg i karantene i to uker da jeg kom til Doha. Vi fikk heller ikke drive med organisert trening på to måneder. Det var vanskelig å bevare formen, forteller Samba.

Denne sesongen har 25-åringen bare løpt 400 meter hekk én gang i konkurransesammenheng. Det var i mai. Da fullførte han på 48,26.

– Han så ikke ut til å være i nærheten av sin beste form akkurat da. Om han akkurat var på vei tilbake fra en skade eller hva som var årsaken til det, er ikke så godt å si, sier Jann Post til Aftenposten.

NRK-kommentatoren påpeker at Samba da fortsatt hadde god tid til OL.

– Det er mye som kan skje på to måneder med en som har vært i så god form tidligere i sitt liv som ham. Men jeg vet ikke hvorfor vi ikke har sett mer til ham, forteller Post.

Rai Benjamin (til venstre), Karsten Warholm og Abderrahman Samba poserer med medaljene sine etter VM i Doha i 2019. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån Norway

Holder kortene tett til brystet

Mens OL i Tokyo blir Warholms andre, blir det Sambas første. Han mangler erfaring fra olympiske leker, men har erfaring fra andre leker. I 2018 tok han gull på 400 meter hekk under Asialekene.

– Det var en god mulighet til å kjenne på noe som ligner på OL.

Samba er ordknapp om hvor fort han har løpt på trening.

– Det foretrekker jeg å holde for meg selv, akkurat som enhver kokk har sine hemmelige oppskrifter. Det jeg gjør på trening er min hemmelige oppskrift. Den er det ingen som vil dele, sier Samba.

I Tokyo får vi svar på om det er snakk om en suksessoppskrift.