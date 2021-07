Har fått erfaring med å takle skuffelser: – Det hjalp meg nå

TOKYO (Aftenposten): Håndballspiller Marta Tomac vet hva det betyr å være nær mesterskap uten å bli tatt ut. Nå vet hun hvordan det føles å være i OL.

Marta Tomac kjenner på godfølelsen over å få tillit igjen.

Håndballkvinnene er nettopp ferdig med en treningskamp mot Ungarn. Laget vant med ti mål (32–22). En rask dusj, og så er det tid for å møte pressen i mixedsonen, mens Japan og Spania varmer opp og skal spille treningskamp.

Marta Tomac kjenner at det bobler i kroppen. Den følelsen hun har, er det nesten vanskelig å beskrive. For nå er trønderen endelig i OL-hallen. Uttaket tok hun ikke for gitt. Foran OL i Rio for fem år siden ble hun vraket.

– Jeg var den eneste som var med på alle samlingene uten å bli tatt ut. Derfor var jeg utrolig skuffet da jeg ble hjemlig reserve, sier midtbacken.

Den gangen var Tomac fersk i troppen og tenkte at hun fikk lære av det og bli bedre.

Så skjedde det samme i siste EM.

– Jeg ble skikkelig lei meg da jeg ikke ble tatt ut blant de 16 til det mesterskapet.

En mager trøst var at hun fikk dra med laget som reserve, og ble hentet inn i én kamp.

– Man vil ikke være i den posisjonen, det er kjipt ikke å få tillit, men det er viktig å lære av det og skaffe seg mer erfaring og bruke det til noe godt.

Marta Tomac spiller på Vipers, som vant NM-finalen i år, og finalen i Champions League litt senere. Her etter seieren mot Sola og et nytt NM-gull: F.v. Jana Knedlíková, Katrine Lunde, Tomas og Malin Aune.

Ble påvirket

Hun innrømmer at selvtilliten ble påvirket, men hun var egentlig ikke i tvil: Marta Tomac kunne spille håndball.

Med VM- og EM-gull har hun mesterskapserfaring. Selv mener bakspilleren at kamper og ikke minst finalen og seier i Champions League med Vipers i mai, vippet hennes kandidatur den rette veien.

I Tokyo blir hun makker med kaptein Stine Bredal Oftedal. Sjefen Thor Hergeirsson sier at hun er en litt annen spillertype, som kan bidra med noe ekstra.

– Trodde du på uttak denne gangen?

– Nei, på ingen måte, ler 30-åringen.

«Få det unnagjort»

Da det strammet seg til mot OL-uttaket, var landslaget i Frankrike.

– Den dagen kjente jeg det på nervene. Det var en berg- og dalbanedag. Jeg ville bare få det unnagjort, få navnene.

De uheldige fikk vite det først. På møtet senere sto Marta Tomacs navn på listen over de 14 utvalgte. Å komme med i en OL-tropp er vanskelige enn alt annet, fordi det er færre spillere.

Nå har hun de olympiske ringer på veggen bak seg.

Søndag skal laget i aksjon på ordentlig, da mot Sør Korea.

– Jeg har fått erfaring med å takle skuffelser. Det hjalp meg nå. Alt jeg har vært med på har gitt meg en ro. Jeg er trygg, sier hun.