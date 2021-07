OL-gullet verdt tre millioner kroner for Blummenfelt

Kristian Blummenfelt kan regne med bonusutbetalinger på tre millioner kroner fra sponsorene sine etter at han ble olympisk mester.

Hårene reiste seg på armen til indiske Kavitha Sivakumar da hun fikk møte Kristian Blummenfelt.

6 minutter siden

Tokyo: Deltakerlandsbyen i Tokyo summer med liv. Her bor de 11.000 som konkurrerer i OL, og store deler av støtteapparatene. Mens Kristian Blummenfelt er på vei for å møte Bergens Tidende dagen etter OL-seieren, legges han merke til der han går med gullmedaljen rundt halsen.

– Kan jeg få holde medaljen? spør indiske Kavitha Sivakumar.

Hun jobber frivillig som tolk i OL og er i fyr og flamme over å ha støtt på en ekte gullvinner.

– Tenk at jeg skulle få dette privilegiet. Dette er så spennende, sier Sivakumar mens hun får et møte med mesteren fra Bergen.

Blummenfelt lar både Sivakumar og japanske Kiyomi Takatani, en annen frivillig i OL, få kjenne på gullet.

Slik ser en ekte gullmedalje ut.

Tre millioner kroner

BT får også føle på vekten av olympisk gull. Medaljen kjennes som en solid klump, laget delvis av gull fra resirkulerte mobiltelefoner og datamaskiner.

– Jeg synes det er kult at de er opptatt av resirkulering i OL, sier Blummenfelt.

Sengene han har sovet på i Tokyo er også laget av resirkulert papp.

– Etter et slikt løp har du tømt alle lager i kroppen, sier Kristian Blummenfelt etter gullet.

Selv om selve gullmedaljen faktisk ikke er verdt sin vekt i gull, så er i alle fall Blummenfelts sponsorkontrakter det. De inneholder bonuser dersom han skulle gå til topps i triatlonkonkurransen i OL.

Han har fått regnet ut hva han nå kan forvente at tikker inn på bankkontoen:

– Tre millioner kroner, sier Blummenfelt.

Triatlonsporten er full av utstyr, og mange av dem som driver med sporten på mosjonistnivå, er i kjøpesterk alder. Dyre sykler, briller, klokker, våtdrakter og sko, for å nevne noe. Flere av produsentene har en avtale med bergenseren.

Blummenfelt er også i stallen til energidrikk-produsenten Red Bull.

– Skal du orke å grave så dypt som du må for å vinne, må du ha en ekstrem indre drive. Det kan ikke være penger som motiverer, sier Kristian Blummenfelt.

– Det følger et visst press

I 2020, da mange konkurranser ble avlyst på grunn av korona, hadde Blummenfelt likevel en inntekt på rundt én million kroner fra sponsorene.

– I fjor ga sponsorene meg en økonomisk trygghet som gjorde at jeg kunne gå all in i treningsarbeidet mot OL. Det følger jo også med et visst press, så da jeg dro gullet i land, var det veldig deilig.

Selv om OL-bonusen er nok til å finansiere et hus, er det ikke pengene som har motivert Blummenfelt.

– Det er gullet i seg selv som betyr mest for meg. Det å komme alene på oppløpssiden og løfte målbåndet over hodet, står igjen som det beste minnet.

Kristian Blummenfelt deler rom med Gustav Iden (til h.). Sistnevnte kom borti en annen triatlet under OL-konkurransen og brakk kanskje nesen.

Ikke opptatt av festing

Kvelden etter gullet var han så sliten at han ikke orket noe særlig feiring. Denne dagen blir det en middag sammen med det japanske triatlonlandslaget, som Norge har samarbeidet med i flere år.

– Jeg holder uansett ikke på med triatlon fordi jeg liker å feste.

Allerede nå er Blummenfelt mest opptatt av kommende konkurranser.

Han håper å kunne vinne verdensserien i triatlon sammenlagt. Og han skal delta i Ironman-distansen i triatlon for første gang. Da er det snakk om 3,86 kilometer svømming, 160 kilometer sykling og 42,2 kilometer løping, mye lengre enn OL-distansen.

– Jeg skal hjem til Bergen nå og sette meg på sykkelen. Jeg har ikke mer enn tiden og veien til å bli klar til dette, sier Blummenfelt.

Han motiveres av å vinne noe han ikke har vunnet før. Først må han kvalifisere seg, deretter venter selve Ironman-løpet på Hawaii.

Ambisjonen er selvsagt å vinne.

– Jeg drar ikke til Hawaii for å bli slått.