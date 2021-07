Endelig lyktes Messi i et mesterskap for Argentina

Et drømmeangrep avsluttet av Angel Di Maria ga Argentina 1-0-seier over Brasil i Copa America-finalen. Dermed fikk Lionel Messi endelig et trofé med landslaget.

Kaptein Lionel Messi kunne heve trofeet etter at Argentina vant Copa America lørdag. Foto: Andre Penner / AP / NTB

NTB

8 minutter siden

Lagkaptein Lionel Messi kastes i været av lagkameratene etter Argentinas seier. Foto: Andre Penner / AP / NTB

Finalen ble spilt på Maracanã stadion i Rio de Janeiro lørdag kveld lokal tid.

I det 22. minutt sendte Rodrigo De Paul av gårde en langpasning fra godt innpå egen banehalvdel og i retning Angel Di Maria. PSG-stjernen fikk tak i ballen i bakrommet etter at forsvarer Renan Lodi ikke fikk foten sin på pasningen, og han kunne løfte ballen over målvakt Ederson.

– Der er det definitivt noen i det brasilianske forsvaret som ikke er på jobb, sa Viasat-kommentator Petter Veland.

Angel Di Maria jubler etter å ha scoret i det 22. minutt i Copa America-finalen. Det ble kampens eneste mål. Foto: Bruna Prado / AP / NTB

Messi misset

Lionel Messi hadde i det 87. minutt mulighet til ta spenningen ut av kampen, men rotet det bort i duell med Ederson. Den argentinske superstjernen har mer eller mindre bøttet inn mål i finaler med klubblag, men har aldri scoret i en finale med landslaget.

Lørdagens seier var hans første triumf i et mesterskap for Argentina. Han har vært med på å tape finaler i 2007, 2015 and 2016.

Jubel på en bar i Buenos Aires etter Argentinas seier. Foto: Marcos Brindicci / AP / NTB

Første finaletap hjemme for Brasil

Kampstatistikken viser at regjerende mester Brasil både hadde mest ballbesittelse og flest avslutninger på mål, men det ble altså erkerivalen i søramerikansk fotball som tok seieren i den utsatte utgaven av Copa America. Før kampen hadde Brasil aldri tapt en Copa America-finale på hjemmebane.

Dette er Argentinas første seier i turningen siden 1987. Med triumfen lørdag tangerte landet Uruguay som det mestvinnende i Copa America. Begge har 15 seirer.