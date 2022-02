Graabaks gravide samboer: – Lillemann i magen var helt vill på slutten

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Jørgen Graabak (30) hadde stål i ben og armer – mens den gravide samboeren Ida Bekken satt hjemme med en god magefølelse. Der inne sparket det i takt med pappas dobbeldans på oppløpet.

GULL HJEMME OG BORTE: Jørgen Graabak og samboer Ida Bekken.

– Lillemann i magen var helt vill på slutten av løpet. Det kjentes ut som han var på vei ut. Jeg måtte legge meg ned og ta en pust i bakken her, forteller Bekken til VG etter samboeren og OL-spesialisten spurtet inn til sitt tredje olympiske gull i karrieren.

Kombinert med stor bakke blir ikke Graabaks eneste gulltriumf i 2022: 5. april venter samboeren parets første barn. Men etter at Jørgen Graabak gikk inn til sølv på langrennet etter normalbakken og fulgte opp med gullspurten tirsdag, kan ting altså tyde på at det er en utålmodig sjel der inne.

– Han er aktiv, han. Sparker dag og natt. Jeg fikk snakket med henne så vidt på FaceTime her. Det var mye tårer og følelser. Så håper jeg at jeg får snakke med henne på et senere tidspunkt, sier Graabak i intervjusonen på langrennsarenaen.

Samboeren hans innrømmer at hun ikke trodde på gull etter langrennsdelen. Med start to minutter og syv sekunder etter ledende og coronagjenoppståtte Jarl Magnus Riiber var hun ikke alene om det. Så kom den norske favorittens løypetabbe, deretter hentet Graabak og Jens Lurås Oftebro inn det som var tettrioen. I siste sving før oppløpet ledet Graabak langrennet for første gang. Den ga han aldri fra seg.

– Jeg tenkte at nå har han mulighet til medalje, nå må han gi gass! At han kom som en rakett opp på oppløpet der, var helt vanvittig. Så lett ut, rett og slett, beskriver Ida Bekken.

Oftebro gikk inn til sølv, mens Akito Watabe og Manuel Faisst aldri greide å svare på nordmennenes råsterke sluttspurt. Selv om han innrømmet at han hadde stive ben på oppløpet.

– Jeg var bare så glad. På onsdag (etter sølvet) var jeg skikkelig sippetryne og så rørt og så lettet og alt. I dag er det bare pur glede. Litt vanskelig å forstå. Jeg hadde ikke forventet dette, sier Jørgen Graabak.

– Hvordan ble du OL-ekspert?

– Jeg begynner å få en fryktelig god CV i OL. Det er hardt arbeid og gode planer. Utrolig stort å stå her, og det er åtte år siden jeg ble olympisk mester i storbakken i Sotsji, og det har skjedd masse i sporten siden, svarer trønderen.

Graabak har truffet perfekt med OL-formen. Først i det siste individuelle verdenscuprennet før Beijing-lekene gikk han til topps for første gang denne sesongen. Det har fortsatt med sølv og gull i Kina. Torsdag er det lagkonkurranse.

– Han har vært ekstremt tålmodig. Jobbet jevnt og trutt siden mai. Det har ikke løsnet, ikke løsnet, og så skjer det noe de siste ukene. Her ser vi hva Jørgen kan gjøre med selvtillit, fastslår trener Jan Schmid.