«Shrek» fra Kirkenes bokset mot Tyson Fury i 2009: – Han hadde noe helt spesielt

Da superstjernen Tyson Fury (33) var helt i starten av karrieren møtte han en bokser med kallenavnet «Shrek» på et stevne i Norwich. Det var norskrussiske Daniel Peret (48).

VENNLIG MØTE: Tyson Fury og Daniel Peret var gode kompiser etter boksekampen i 2009. Seks år senere ble Tyson Fury superstjerne og tungvektsmester.

– Det er klart jeg husker den kampen godt, sier Peret til VG over 13 år senere.

Daniel Peret, også kjent som Daniil Peretiatko, har både norsk og russisk pass og er bosatt i Kirkenes. Han flyttet til Norge tidlig på 1990-tallet, og har jobbet i fiskerinæringen helt frem til i dag. Han lever et litt annet liv en Tyson Fury, som lørdag kveld bokser mot Dillian Whyte foran 94.000 tilskuere på Wembley i London.

Tidlig i Furys karriere delte han altså bokseringen med Peret foran et par tusen boksefans.

– Jeg var ikke en type som ga meg lett, og jeg hadde latt meg inspirere av Rocky-filmene og bokset fordi jeg elsket det, sier Peret fornøyd.

SUPERSTJERNE: Tyson Fury avbildet i forbindelse med helgens storkamp. Han er tungvektsmester i WBC, lineær mester og fortsatt ubeseiret som proffbokser.

Kulthelt

Fury har blitt verdensstjerne med mange oppturer og ikke minst nedturer. Han har vært åpen om sine store utfordringer med rus, angst og depresjoner. Peret har på sin side levd et rolig liv utenfor bokseringen og hele tiden hatt full jobb ved siden av. Proffboksingen var en hobby han elsket, og Peret markedsførte seg som «Shrek» – et kallenavn han selv valgte.

– Jeg var boksetrener for en gjeng ungdommer i Trondheim. Da Shrek-filmene ble så populære på begynnelsen av 2000-tallet bemerket de at jeg lignet på ham. Det hadde de jo rett i, og det var en genistrek å ta det kallenavnet, flirer Peret og legger til:

– Folk i salen jublet da jeg tok av meg på overkroppen og ble introdusert som Shrek før kampene.

48-åringen la opp i 2014, etter å ha bokset 50 proffkamper som såkalt «journeyman» – en bokser som ofte stiller på kort varsel til kamper de ikke nødvendigvis har så god mulighet til å vinne.

– En «journeyman» har et dårlig rykte, og det er ofte dårlige fightere. Jeg var en bokser som aldri ga opp, sier Peret som vant 17 og tapte 33 kamper.

Journeyman-boksere møter som regel en lovende bokser som skal bygges opp for langt større kamper, og som trenger noen å bryne seg på for å få erfaring, uten at det skal bli for mye trøbbel. Og var nettopp derfor Peret endte opp i ringen mot Fury.

ORIGINALEN: Tegneseriefiguren Shrek ble en enorm hit på 2000-tallet.

Fakta Daniel Peret Født : 13. mai 1973

Kallenavn : Shrek

Høyde : 183

Vektklasse : Cruiservekt og tungvekt

Amatørkarriere : Flere ganger norsk mester i tungvekt.

Proffkarriere : 17 seirer (syv KO) – 33 tap (11 KO)

Gikk sin første proffkamp i september 2004, og den siste i juni 2014.

Har bokset mot solide profiler som Murat Gassijev, David Price, Tyson Fury, Dereck Chisora, Mariusz Wach, Carlos Takam og John McDermott. Vis mer

Promotor Mick Hennessy arrangerte et stevne i Norfolk Showground, en liten arena i Norwich der man kan få presset inn et par tusen tilskuere, i 2009. Han trengte motstand til en svært lovende tungvekter med mye karisma og snakketøyet i orden, nemlig den da 20 år gamle Tyson Fury.

Et par måneder tidligere hadde han debutert i proffringen, og vunnet to kamper på teknisk knockout. Fury var klar for en litt større utfordring, men heller ikke for stor. Et tap på CV-en tidlig i karrieren kan være svært ødeleggende for en ung bokser.

Hennessy hadde kontakter, og et par uker før kampen ringte telefonen til Daniel Peret. Han hadde nettopp vært i England og gått åtte runder mot solide Dereck Chisora, som også har vært i aksjon i flere VM-kamper.

RUTINERT: Daniel Peret (t.h.) i aksjon mot Johan Thorbjörnsson på et stevne i Stockholm i 2007. Peret gikk totalt 50 proffkamper i karrieren.

Men mot Fury maktet ikke Peret å gå tiden ut. Kampen ble stoppet etter andre runde da norskrusseren hadde fått et stygt kutt over det venstre øyet. Til store protester fra «Shrek» var det over, men han rakk å få med seg at det var en kommende storhet han hadde møtt i ringen.

– Fury må være den beste jeg har møtt. Selv om det bare var hans tredje kamp, så merket jeg at han var veldig strategisk og lur. Han timet slagene sine perfekt. Han hadde noe helt spesielt, og jeg sa til ham etterpå at om et par år ser jeg deg mot Vladimir Klitsjko, sier Peret.

BOKSER FORTSATT: Daniel Peret har lagt opp for lengst, men bruker lidenskapen for boksing til å holde seg i form. Dette bildet er tatt fra trening denne uken.

Det skulle gå litt over seks år før Fury bokset mot Klitsjko i en storkamp i Düsseldorf. Fury ble den første til å slå ukraineren på over ti år, og når han lørdag kveld entrer ringen for 33 gang er han fortsatt ubeseiret og lineær tungvektsmester. Nå skal Fury etter planen legge opp.

– Vi får se om han klarer det. For fightere som lever i rampelyset er det tungt å gi seg, det er litt som å være rusavhengig. Jeg har savnet følelsen man får av å gå opp i ringen mange ganger. Tilbudene har vært der, men jeg har heldigvis klart å la vær, sier Peret.

PS! Lørdagens storkamp vises direkte på Viaplay.