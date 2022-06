I beste fall går Gydas drøm i oppfyllelse om åtte år

Et forventningsfullt landslag ble svært skuffet da IOC ga et uforventet «nei».

BLIR HJEMME: For kombinertutøver Gyda Westvold Hansen blir OL i Italia sett fra TV-skjermen.

21 minutter siden

– Om jeg skal være helt ærlig, så hadde jeg forventet at vi skulle bli en OL-gren. Vi er i 2022, og IOC påstår at de jobber for likestilling. Men slik ble det ikke...

Det sier Gyda Westvold Hansen til Adresseavisen. Den regjerende verdensmesteren i kombinert. Onsdag reiser den Trondheimsbosatte 20-åringen hjem til Dalsbygda, hvor hun skal tilbringe store deler av sommeren.