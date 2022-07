Dropper studiosending i helgen: – De nedprioriterer Eliteserien

Det blir ingen «Fotball direkte», eller oppsummering av Eliteserien på Discovery sine flater denne helgen.

UTEN STUDIO: Supportere som ikke er på stadion får ingen studiosending i Eliteserien kommende helg.

28. juli 2022

For første gang denne sesongen dropper Discovery studiosending på Eliteserien. På grunn av EM-finalen på søndag blir det bare spilt to Eliteseriekamper den dagen. De andre fem kampene er flyttet til lørdag, tre av disse blir spilt 18.00.

– Det ble såpass få kamper samtidig, derfor prioriterte vi heller å kjøre disse tre kampene på lineær-TV i stedet. Produktet «Fotball Direkte» blir ikke det samme med så få kamper, sier Martin Hinsch, kommunikasjonsrådgiver i Discovery.

– Dere kunne jo likevel valgt å ha en oppsummering av Eliteserien etter 20.00-kampen?

– Ja, men det valgte vi å ikke gjøre, svarer han.

Neste sesong har TV 2 alene rettighetene for Eliteserien. Talsmann i Norsk supporterallianse, Ole Kristian Sandvik, mener Discovery bevisst nedprioriterer Eliteserien, siden det er deres siste sesong som rettighetshaver.

– Det går inn i et mønster om at de nedprioriterer Eliteserien i den siste sesongen de har rettigheter. Tidligere sesonger har de for eksempel hatt gode podkaster, men det har de droppet denne sesongen, sier Sandvik.

– Vi prioriterer virkelig ikke ned Eliteserien. Det er en veldig viktig rettighet for oss. Kampene er vår viktigste prioritering og av og til må man gjøre beslutninger som går ut over andre ting, og denne gangen har denne prioritering gått på bekostning av podkaster, sier Hinsch.

Ole Kristian Sandvik i Norsk supporterallianse

Under den 14.-runden i forrige sesong hadde de heller ikke et eget oppsummeringsprogram av runden. I den perioden hadde de også rettighetene til OL i Tokyo. Hinsch mener bestemt at det ikke er økonomiske motiver bak avgjørelsen.

– Vi må finne folk som kan jobbe midt i fellesferien også. Vi hadde satt det opp opprinnelig, men vi så at det ble så få kamper. Det er grunnen, svarer Hinsch.

Discovery har hatt rettighetene siden 2017. Det var den gangen den største rettighetsavtalen i norsk idrettshistorie.

– Jeg ble positivt overrasket. Jeg synes de har gjort en god jobb, bortsett fra den siste sesongen. Det har vært et minus i margen, sier Sandvik.

JUBEL: LSK-spillerne feirer med fansen.

Hinsch er ærlig på at det har blitt stilt spørsmål rundt prioriteringene innad i redaksjonen.

– Jeg vet at folk har spurt hvorfor, men det er virkelig ikke noe annet enn at det ble fem kamper på lørdag.

– Hva har dere å si til dem som er glad i norsk fotball, og som ikke får servert deres vanlige tilbud?

– Jeg håper de har lyst til å se en av kampene som går. Det er masse flinke folk som jobber på stadion under disse kampene, svarer Hinsch.

Hinsch utelukker ikke at det kan hende at de dropper studiosending senere i sesongen.

– Det kan skje, men det avhenger av kampene og serieoppsettet og hvor mange kamper som spilles direkte. Oppsettet for høsten kommer snart, sier han.