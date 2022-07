RBK-treneren om landslagsjobben: – Jeg har fått mange spørsmål

Steinar Lein har ikke hørt noe fra NFF, men vil lytte om de tar kontakt.

– Jeg vurderer alle tilbud jeg får, sier RBK-trener Steinar Lein etter onsdagens treningsøkt.

22 minutter siden

LADE: – Jeg tror helt sikkert at jeg kunne ha kommet inn med … Jeg har jo et annet syn enn mange andre i norsk fotball. Vi spiller på en annen måte og fokuserer på litt andre ting enn det som er norsk fotballkultur. Jeg har fått mange spørsmål, også fra spillerne her, om jeg kunne ha tenkt meg å bli landslagssjef da.

Det sier RBK-trener Steinar Lein til Adresseavisen.