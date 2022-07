Ranheim-helten hemmelighetsfull: – Det skal jeg ikke svare deg på

Vegard Erlien er brennhet, og har under seks måneder igjen av kontrakten. Men for et opprykksjagende Ranheim er det uaktuelt å selge 24-åringen i sommer.

Helten i lokaloppgjøret gliste fra øre til øre i pressesonen.

31. juli 2022 17:20 Sist oppdatert 8 minutter siden

Ranheim – Stjørdals-Blink 2–1

Stjørdals-Blink sjokkerte Ranheim med å ta ledelsen like etter pause. Likevel klarte de blåkledde å kjempe seg tilbake og ta tre viktig poeng i opprykkskampen.