Ler av Heddas OL-svar: «All in» mot Paris 2024

Hedda Hynne (32) avviste kontant at hun hadde tanker om å gi seg etter å ha gått glipp av finaleløpet i Tokyo-OL. Foran innendørs-VM i Beograd røper hennes samboer og trener Erik Sakshaug at de sikter mot OL i Paris om to og et halvt år.

FRIIDRETTSPAR: Hedda Hynne er som eneste norske kvinne klar for friidretts-VM innendørs i Beograd kommende helg. Bildet er fra en pressekonferanse under OL i Tokyo for syv måneder siden. Samboer og trener Erik Sakshaug til høyre.

– Nå har vi et 2024-perspektiv. Vi går «all in» for det. Alt før er et ledd i forberedelsene til det. Jeg føler ikke at det er lenge til. Det er bare to og et halvt år, svarer Erik Sakshaug på spørsmål om «hva etter» VM- og EM-sesongen 2022 – og Heddas uttalelse i OL for drøyt syv måneder siden.

– He, he, he, det forundrer meg ikke at hun sa det, sier han og ler – konfrontert med den.

Hedda Hynne ble bare nummer syv med tiden 2.02,38 i sitt semifinaleheat på 800 meter i OL i Tokyo. De to beste fra hvert heat, pluss de to beste tidene etter det gikk til finalen. Hedda Hynne, med personlig rekord 1.58,10 fra ett år tidligere, sa at hun fikk ta det på sin kappe.

Og så da hun fikk spørsmål om karrieren hennes var over, kom svaret: – Dere får tåle trynet mitt litt til.

I år har hun vist det frem innendørs i franske Liévin, i samme stevne som Jakob Ingebrigtsen satte verdensrekord, og et par dager senere i Birmingham, der hun satte innendørsårsbeste på 800 meter med 2.02,05. Den noteringen er blant de svakeste i startfeltet på distansen i inne-VM i Beograd 18.–20. mars (vises på NRK 1 og NRK 2).

– Det bekymrer meg ikke, slår trener Erik Sakshaug fast.

IKKE HELT ETTER PLANEN: Hedda Hynne ble slått ut i semifinalen på 800 meter i Tokyo-OL i slutten av juli i fjor.

Han begrunner det med at «mye kan skje» på en 800-meter. Han viser til inne-EM i fjor. Da var Hedda Hynne blant favorittene til å ta medalje, fordi hun faktisk var en av de beste i Europa. Hun røk ut i kvalifiseringen. I inne-VM – arrangert for første gang på fire år – er 20 løpere fra 13 nasjoner påmeldt til 800 meter for kvinner.

– Med unntak av de to første (på startlisten), har ingen finalen (topp seks) i lommen. Det er mye taktikk i forsøket. Det er alltid åpent, sier han.

Hedda Hynne er eneste kvinne i den fåtallige norske troppen: Jakob Ingebrigtsen (1500 m), stavhopperne Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse, samt Håvard Bentdal Ingvaldsen på 400 meter.

Sverige har til sammenligning påmeldt 15 utøvere.

– Innendørs-VM er kanskje det vanskeligste mesterskapet å kvalifisere seg til. Derfor er det kanskje også vanskeligere å satse på det, mener Erik Sakshaug.

Hedda Hynne er kvalifisert med 2.00,92 fra Liéven for ett år siden. Men det – innfridd kvalifiseringskrav – er ikke eneste årsak til at hun stiller til start i innledende heat lørdag og forhåpentligvis finalen søndag.

– OL er det store. Men det er viktig å delta underveis, sier han med tanke på at OL vanligvis er hvert fjerde år.

– Fallhøyden kan bli stor hvis du som utøver kun har OL som mål, og mislykkes i det. Da kan fort alt føles meningsløst. Nå skal vi prøve å nyte inne-VM, tilføyer han.

Hedda Hynnes trener legger også vekt på at innendørssesongen, oppkjøringen til inne-VM og konkurranseløpingen her kan benyttes til å «utforske». Han mener det kan gi stort utbytte fordi 800 meter – i motsetning til de rene sprint og utholdenhetsløpsøvelsene – stiller krav til sprint, utholdenhet og taktikk.

Han forteller at Hedda Hynne antagelig vil starte konkurransesesongen en måned senere enn i fjor (19. mai), med Bislett Games 16. juni.

– Vi la i for stor grad Hedda inn i planen da, i stedet for å tilpasse planen etter Hedda. Hun følte seg ikke helt klar til de første konkurransene. Vi tvang det på en måte igjennom, og opplevde det som stress, forklarer han.

VM i Eugene i USA arrangeres 15.–24. juli, EM i München en måned senere – 15.–21. august.

– Det er ingenting vi prioriterer høyere enn VM. Hedda har vært med i to OL og to VM. Hun var veldig nær finalen i Doha (VM 2019). Hun er på en plass i karrieren der hun ikke er med bare for å delta. Hun er med for å prestere. Finale i OL og VM utendørs er målet. Hvis vi ikke hadde hatt trua, ville vi ikke fortsatt, sier Erik Sakshaug.