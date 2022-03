Dobbelt norsk i Kranjska Gora – Kristoffersen vant etter kanonomgang

Henrik Kristoffersen strålte i Slovenia og kjørte seg opp fire plasser. Like bak brølte lagkameraten Lucas Braathen av glede for nok en pallplass.

DOBBELT NORSK: Henrik Kristoffersen (vendt mot kamera) tok seieren i storslalåm i Kranjska Gora, foran lagkamerat Lucas Braathen.

12. mars 2022 13:29 Sist oppdatert nå nettopp

Fra en femteplass leverte Kristoffersen en strålende annenomgang og kjørt ned til ny bestetid. Med fire løpere igjen på toppen, der iblant lagkamerat Lucas Braathen, startet ventetiden.

Men én etter én kjørte løperne inn bak Kristoffersen, også veteranen Alexis Pinturault som ledet ett den første omgangen.

– Jeg er superglad. Jeg kjørte litt forsiktig i den første omgangen, men den andre omgangen var det veldig god kjøring. Det var en veldig god dag i dag, oppsummerte Kristoffersen til arrangøren.

Dermed tok nordmannen sin sjette verdenscupseier i storslalåm, og nærmest fulgte lagkameraten Lucas Braathen.

Som nest siste startende i den siste omgangen klinte Braathen til og satset det remmer og tøy kunne holde. Unggutten hadde grønne tider, men på tampen måtte han se seg slått av Kristoffersen. Uten at det la noen demper:

– Det er så deilig, brølte Braathen inn i kamera i målområdet.

Etter at rennets sistemann, Pinturault, og la seg bak, kunne nordmannen juble for det som ble en delt annenplass med Marco Odermatt.

Med lørdagens seier og annenplass, fulgte Kristoffersen og Braathen opp Atle Lie McGrahts innsats fra midtuken.

For torsdag vartet unggutten opp med sin første verdenscupseier i slalåmrennet i østerrikske Flachau. Tre dager viste han at han og har farten inne i storslalåm, og kjørte seg opp fra en 17.- til 7.-plass.

Og mer jubel kan det bli for de norske herrene. Søndag er det klart for et nytt storslalåmrenn fra Kranjska Gora.