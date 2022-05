Øygarden-spillerne fikk konkurs-beskjeden fredag: – Det ble helt stille. Det var et sjokk.

Øygarden FK har lenge vært i fare for å gå konkurs. Fredag ettermiddag er det et faktum.

Daglig leder Trond Jetmundsen (til v.) og styreformann Marianne Bjorøy. Øygarden FK har slitt i motbakke.

27. mai 2022 17:45 Sist oppdatert nå nettopp

SISTE: Øygarden FK melder i en pressemelding sent fredag kveld at det i siste time har kommet opp «en løsning vi ønsker å vurdere videre». Les mer her.