Hadde nesten 100 mill. for to år siden. Nå er 80 av dem borte

Da RBK gikk inn i 2020 hadde klubben i underkant av 100 millioner kroner på bok. To korona-år senere er sparepengene så å si borte.

– Covid har straffet oss hardt. Underskuddene er dekket opp av egne penger, og det tallet er krevende, sier RBK-leder Tove Moe Dyrhaug.

I 2021 gikk klubben 39 millioner kroner i minus alene. For å holde den sportslige satsingen oppe, forventes nye minustall i 2022.

- Vi har kontroll, både over likviditeten og strømmen av penger ut og inn. Vi var også klar over at vi kom til å få to tøffe år, og at vi kunne klare oss. Men covid har straffet oss hardt. Underskuddene er dekket opp av egne penger, og det tallet er krevende, medgir daglig leder Tove Moe Dyrhaug overfor Adresseavisen.