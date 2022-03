Tok VM-bronse: – Han er en av de flotteste utøverne vi har i Olympiatoppen

HAMAR: Håvard Holmefjord Lorentzen gjorde det igjen. OL-bronsen fra Beijing ble fulgt opp av VM-bronse på hjemmebane.

Håvard Holmefjord Lorentzen i Vikingskipet og med et klart mål om å ta medalje.

4. mars 2022 20:05 Sist oppdatert nå nettopp

En strålende opplagt Lorentzen kom til Vikingskipet med ett mål for øye: Ta medalje.

Og akkurat den biffen fikset 29-åringen fra Fana idrettslag og Bergen. Landslagsutøveren klinte til på 1000 meter både første og andre dag av sprintmesterskapet, og sikret seg nok en 3. plass sammenlagt. Den forrige kom på 1000 meter under OL i Beijing. Thomas Krol fra Nederland tok VM-gullet.

– Jeg skjønte etter 500 meter at det ikke var fryktelig langt opp til medalje, sier Lorentzen der han sitter og sykler i hallen etter at han fått medalje. Noe gruff skal ut av musklene.

– Tidsdifferansen til han som lå foran meg var ikke umulig, men han som kom til å bli vanskelig var løperen jeg gikk mot. 17-åringen Jordan Stolz kommer til å bli vanskelig å knekke i årene som kommer. Jeg la opp til å knekke ham på slutten, forklarer Lorentzen.

– Nå har du tatt to medaljer på kort tid. Hva er hemmeligheten?

– Jeg pleier alltid å heve meg i mesterskap. Det har vært slik i hver eneste sesong de siste fem årene. Men jeg har vært uheldig også. Tre fjerdeplasser på rad i VM på enkeltdistanser har vært stang ut. Men når sant skal sies – jeg får litt ekstra boost, særlig av VM på hjemmebane.

– Det er stort av Håvard å levere det der. Det er supergøy. Jeg håper at han har motivasjon til å fortsette videre. Han har jo vært litt avventende og i tvil selv, sier sportssjef Eskil Ervik i Norges Skøyteforbund.

Han legger til:

– Håvard Lorentzen er en ledestjerne.

Sportssjefen var også imponert over Bjørn Magnussen, som gikk to glitrende 500-metere og ble nummer seks sammenlagt, men bronsen til Lorentzen var virkelig prikken over i-en.

Nå har for øvrig Lorentzen gull fra sprint-VM i Changchung i Kina i 2018, sølv fra Calgary året før, og bronse fra Hamar.

Stor stas. Bronsegutten Håvard Holmefjord Lorentzen (t.h.) med gullvinner Thomas Krol og toer Kai Verbij. Begge fra Nederland.

Sterk avslutning

På tribunen satt også Roger Gjelsvik, Olympiatoppens forlengede arm inn i skøytesporten. Bergenseren har hatt den rollen fra 2014. Han var imponert over det Norges beste sprinter fikk til på hjemmebane, men også i OL.

– Håvard har hatt en tøff sesong og slitt med ryggen som han lenge ikke ville fortelle til noen. Han er superseriøs. Under OL presterte han på sitt beste nivå den dagen det var viktigst på 1000 meter. Måten han jobbet sammen med Jeremy for å prestere, var enorm, sier Gjelsvik og sikter til samarbeidet med landslagstrener Jeremy Witherspoon.

Gjelsvik synes det er tøft at Lorentzen har levert både i OL og VM, i en sesong som innledningsvis ikke var all verden. Skjønt flere sesonger etter OL-gullet og sølv i Pyeongchang for fire år siden har vært så som så.

Lorentzen er selv fornøyd med det han presterte både i Beijing og her.

Da han lyktes i Kina, var det over 1000 dager – tre år – siden han hadde stått på pallen forrige gang. Ikke rart at han var rørt da. Nå var det bare et stort smil å se.

Roger Gjelsvik er på plass i Vikingskipet under VM.

Pangavslutning

Etter første dag av sprint-VM lå Norges beste sprinter på 4. plass sammenlagt. Tiden 35, 30 på 500 meter fredag var litt dårligere enn dagen før (35,24), men plasseringen ble den samme: 9. plass. Igjen var det 1000 meter som ble nøkkelen.

Selv om det ikke deles ut noen medaljer halvveis, fikk han blomster på seremonien torsdag og fikk stå på pallen. Han ville ha medalje.

Laurent Dubreuil fra Canada var da i ledelsen, med Thomas Krol og Kai Verbij bak seg. Og så Lorentzen med 0.35 tidspoeng opp til 3.-plassen. Utøveren fra Canada måtte imidlertid trekke seg før «finalen». Han testet positivt på en PCR-test.

Lorentzen lå på sjetteplass sammenlagt før siste distanse. Opp til japaneren Tatsuya Shinhama, som hadde grep om bronsen, var det 68 hundredeler.

Norges mann avsluttet 1000 meter på 1.08,85 og vant sitt par mot amerikaneren Jordan Stolz. Det var to par igjen, men Lorentzens 2. plass på distansen holdt til bronse. Japaneren Shinhama sprakk på slutten. Verbij endte på sølvplass.

Noe håndfast. Håvard Holmefjord Lorentzen fikk sin medalje på hjemmebane.

Seriøs type

Det Roger Gjelsvik liker så godt med Lorentzen er utøverens tro på at han skal få det til, til slutt. Gjelsvik tenker igjen på uttellingen i OL.

– Måten han gjorde det på kan mange lære av. Han er en av de flotteste utøverne vi har i Olympiatoppen. Han gjør hele jobben selv og er en herlig representant for norsk toppidrett.

Gjelsvik satt sammen med Sondre Skarli, tidligere landslagstrener på skøyter. Han gikk over til Olympiatoppen da han ga seg som landslagstrener etter OL i 2018, da Lorentzen blant annet tok OL-gull på 500 meter og sølv på 1000.

Skarli likte også det han så fra sin tidligere elev og er glad for at han satser videre.

Håvard Lorentzen i aksjon i Vikingskipet fredag.

Flere på vei

Bjørn Magnussen fra Falken i Trondheim forbedret seg for øvrig på 500 meter fra første (35,12) til andre dag, da han kom inn på 34, 96. Det ga en 4. plass på distansen og ikke minst en stor oppmuntring for trønderen.

Og da han forbedret seg også på 1000 meter fra dagen før (1.10,53) mot fredagens 1.09,91, var det en trønder som både nikket og løftet armene mot publikum etter løpet. 6.-plassen er virkelig noe å ta med seg videre.

Magnussens 500 meter fredag var bare sju hundredeler fra pallplass på distansen.

– Jeg er veldig fornøyd med å se 34-tallet. Det føltes ikke som noe toppløp, men noe må ha stemt, sa Magnussen til Viaplay.

Kollega Henrik Fagerli Rukke ble nummer 11 sammenlagt.

Ellers ble Martine Ripsrud nummer 10 sammenlagt og beste norske kvinne på sprinten. VM ble vunnet av Jutta Leerdam fra Nederland.

Julie Nistad Samsonsen endte på 14.plass.

Lørdag og søndag er det allroundernes tur til å kjempe om medaljene i et mesterskap der russere og hviterussere er utestengt. Men sprinterne er ikke helt ferdig. En ny VM-øvelse står på programmet: Teamsprint.

– Jeg skal være med der, opplyser Lorentzen.