– En av de største truslene på bygda nå, er snøscooteren

Mens Trondheim produserer flere store skitalenter, sliter bygdene i Trøndelag.

Skilederne Torbjørn Mæhlumsveen og Håkon Solvik vil begge ha mer samarbeid med nordkretsen, men ingen tror på en sammenslåing med det første.

22 minutter siden

GRANÅSEN: – Vi har akkurat den samme utfordringen her som i Nord-Trøndelag. Og et problem er at ildsjelene flytter til byen.

Skileder Håkon Solvik fra Rindal ser bort på Eldar Rønning. Skogningen er i dag Byåsen-trener.