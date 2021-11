Lewis Hamilton diskvalifisert fra kvalifiseringen

Lewis Hamilton (36) er diskvalifisert fra fredagens kvalifisering i Brasil - etter at en teknisk delegert fant et regelbrudd på en ving på verdensmesterens bil.

Lewis Hamilton smiler fornøyd etter å ha vunnet kvalifiseringen fredag kveld. Men så begynte problemene ...

13. nov. 2021 18:09 Sist oppdatert nå nettopp

Samtidig har VM-leder Max Verstappen (24) fått en halv million kroner i bot for å ha berørt bakvingen på bilen til Hamilton - mens bilene sto i såkalt «parc ferme» fredag. Her er avgjørelsen fra FIA (det internasjonale bilsportforbundet) om Hamilton.

Det har vært et dramatisk døgn i Brasil etter at Lewis Hamilton fredag vant kvalifiseringen til sprintløpet, som går senere lørdag kveld.

Han skulle derfor ha hatt beste startposisjon i løpet, men ifølge BBC må han nå starte helt sist.

Hamilton har fra før en straff på fem plasser i starten på søndagens Grand Prix-løp i Brasil, for Mercedes måtte bytte motor på bilen hans.

Alt betyr at Lewis Hamilton denne helgen kan komme til å tape viktige poeng i kampen om VM-gullet mot Max Verstappen, som i øyeblikket ligger 19 poeng foran briten.

Fredag kveld dukket det opp et dokument fra FIA som viste at DRS-vingen på bilen til Hamilton åpnet seg mer enn de tillatte 85 mm. Mistanken - oppdaget av teknisk delegert Jo Bauer - gikk på at den øverste delen av vingen var for fleksibel når DRS ble åpnet – og at åpningen ble større enn reglene tilsier.

Dramaet ble ikke mindre da det dukket opp en amatørvideo som viser at Max Verstappen er bak sin egen bil og kjenner på bakvingen – og deretter går han bort til bilen til Hamilton. Det virker som om han kjenner på bakvingen også på den.

Poenget? Bilene sto i såkalt «parc ferme», det vil si at de ikke kan berøres av noen fra teamene, bare FIAs offisielle kontrollører.

Red Bull-sjef Christian Horner sa tidligere lørdag at han ville bli forundret om Verstappen får noen straff for dette. Verstappen forklarte seg lørdag formiddag brasiliansk tid for funksjonærene på Interlagos-banen.

Det endte altså med at han fikk en halv million kroner i bot - men ingen sportslige følger.

Hensikten med å åpne bakvingen er å kunne få økt hastighet på de rette strekkene. Om åpningen er større enn det tillatte, vil det kunne gi en fordel.

Tidligere fredag ble det kjent at Lewis Hamilton får fem plassers straff på startplaten søndag, fordi Mercedes har satt inn en ny motor i bilen hans. «Kvoten» for hele sesongen er på tre, og de tar nå i bruk den femte motoren for briten.

Lørdag er det sprintløp i Brasil - nå med Verstappen i beste startspor, og søndag går selve Grand Prix-løpet. Max Verstappen leder VM med 19 poengs forsprang på Lewis Hamilton, som er regjerende verdensmester.

Fernando Alonso i Alpine-teamet var raskest på lørdagens trening.