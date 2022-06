Det tradisjonsrike rittet arrangeres for første gang på to år – men med to store forandringer

Styrkeprøven er tilbake, men med start midt på natta og ingen biler til å følge.

FRA START: Som vanlig skjer starten av Styrkeprøven i Trondheim sentrum. Her fra forrige gang det ble arrangert, i 2019.

16. juni 2022 08:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Det ble jo ramaskrik da det ble kunngjort. Men vi har lovet et alternativt servicetilbud, så jeg håper ikke at forandringene blir alt for store, sier Invgar Wilhelmsen.

Han er mangeårig leder av det populære Styrkeprøven. Et 56 mil langt sykkelritt som i sin helhet går fra Trondheim til Oslo, og har start denne lørdagen.