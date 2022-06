Duplantis fikk unnskyldning : – Er bare glad jeg er frisk

I regnværet glemte Bislett-funksjonærene et håndkle i stavgropen. Det kunne fått fatale konsekvenser for Armand Duplantis (22).

TRØBBEL I REGNET: Det kunne gått helt galt for Armand Duplantis på Bislett, men han kom seg over 6,02.

Ifølge Expressen har Duplantis fått en unnskyldning fra arrangøren i Oslo.

– Det var mye vann i gropen og de forsøkte å få bort det. De prøvde flere ganger og en gang glemte de å ta vekk håndduken. De var lei seg for det, men det er slikt som skjer, sier Duplantis ifølge avisen.

– Skandale, fastslår hans agent Daniel Wessfeldt som også jobber for Jakob Ingebrigtsen.

– Det kan bli veldig skummelt og farlig. Jeg er bare glad jeg er frisk, sier Duplantis til VG.

Han virker imidlertid å ha tilgitt arrangørene.

– Det var en ærlig feil, så jeg kan bare være sint en liten stund, sier den svenske superstjernen, OL-vinner i Tokyo.

Men det er ingen tvil om at situasjonen var farlig for en av friidrettens største stjerner. Svenske aviser slår episoden stort opp. Duplantis omtalte det som «jättefarligt» overfor svensk presse.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra Bislett Games-ledelsen.

Duplantis har verdensrekorden på 6,20, men forholdene under årets Bislett Games ble etter hvert vanskelige på grunn av et par kraftige regnskurer. Han hadde noen dårlige forsøk på 5,92, før han gikk over i tredje forsøk.

Faktisk gikk han over i fjerde forsøk. Han måtte altså avbryte et forsøk fordi arrangøren hadde glemt igjen et håndkle i stavgropen. Det ble brukt til å tørke vekk vann.

Svensken virket tydelig irritert.

– Han bruker ikke reagere så kraftig. Men det her var litt av en funksjonærskandale som kunne gått rett til helvete. Jeg er bare glad for at han ikke ble skadet. Det er umenneskelig at han klarer å hoppe 6,02 etterpå, sier agenten Daniel Wessfeldt til VG.

Han var svært fornøyd med å passere seks meter.

Både Guttormsen og Lillefosse hadde gode forsøk på den norske rekordhøyden 5,86, men begge stoppet på 5,80. Guttormsen hadde ingen riv før 5,86 og ble toer, skriver NTB.

Den ferske norgesrekordholderen Lillefosse hadde 5,85 fra Bergen i forrige uke. Han slet med å ta seg over 5,70 og klarte det i siste forsøk.

Bislett Games er kjent for gode arrangementer, men feil har skjedd før. For fire år siden måtte Karoline Bjerkeli Grøvdal og resten av feltet på 3000 meter hinder løpe tre runder med «herrehøyde» på et av hindrene. Det vil si 86 cm i stedet for 76 centimeters høyde.