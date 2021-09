Tidligere proffsyklist Chris Anker Sørensen døde i ulykke: - Dypt tragisk

Sykkelprofilen ble påkjørt av en bil under en treningstur i Belgia lørdag ettermiddag, og døde senere av skadene, melder dansk TV 2.

Chris Anker Sørensen var en av de største profilene i internasjonal sykkelsport de siste årene.

9 minutter siden

Anker Sørensen, som la opp i 2018, har jobbet som ekspert for TV 2 de siste årene, og var på plass i Belgia i forbindelse med sykkel-VM.

– Våre tanker er med hans venner og familie, sier sportssjef i TV 2, Frederik Lauesen, lørdag kveld.

Anker Sørensen var proff mellom 2005 og 2018, og deltok i tolv «grand tours» iløpet av sin karriere. Dansken var lagkamerat med Kurt Asle Arvesen i en årrekke.

– Det er dypt tragisk, han var veldig populært. Alle likte Chris. Alt fra det danske publikum til kolleger i miljøet. Han var en fantastisk fin fyr. Det er veldig trist, sier Mads Kaggestad til VG.

Chris Anker Sørensen ble 37 år gammel.

Den danske sykkeleksperten Brian Nygaard har uttrykt sin sorg på Twitter lørdag kveld.

– Søte, betenksomme, dyktige venn. Det er ubegripelig å tenke på at vi aldri skal møtes igjen. Du var alltid der for alle andre, selv når du gjorde de største ting for deg selv.

