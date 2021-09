Casper Ruud ga Europa drømmestart i Laver Cup: – Fenomenalt

(Ruud – Opelka 6–3, 7–6) Casper Ruud bød på tennis i stjerneklassen og skaffet Europa den aller beste åpningen i Laver Cup.

STERK: Casper Ruud viste stor tennis i Laver Cup-åpningen.

8 minutter siden

– Det var en veldig god start for meg, sier Ruud i et intervju ute på banen rett etter seieren. Han innrømmet at nervøs da han gikk inn på en arena full av legender.

Med selveste Björn Borg som lagkaptein på sidelinjen startet Ruud sterkt i Boston. Han brøt Reilly Opelkas serve to ganger. Den 211 cm høye amerikaneren slet på med å få feste på den svarte hard court-banen i TD Garden. Nordmannen gjorde få feil og returnerte glimrende.

– Fenomenalt spilt, mener Eurosport-kommentator Christer Francke.

I en sofa rett ved banen heiet lagkameratene fra Europa-laget på Ruud. US Open-vinner Daniil Medvedev stiller i spissen for favorittene i blått. Europa har vunnet alle de tre tidligere utgavene av Laver Cup.

På tribunen satt Roger Federer kledd i Europas blå farge og mottok jubel så snart han var på storskjermen. Sveitseren var en av initiativtagerne til turneringen som startet i 2017.

– Det er en ære å spille foran slike legender, sier Ruud og sender en spesiell hilsen opp til Federer som ble operert for ikke lenge siden.

Verdenslagets kaptein John McEnroe så ikke veldig fornøyd ut etter første sett. Opelka var i klare problemer mot den 28 centimeter lavere Ruud. Nummer 19 tapte for den norske kometen både i 2019 og tidligere denne sesongen.

Amerikaneren kom i trøbbel i lange ballvekslinger og stormet til nettet med sin voldsomme rekkevidde. Men måtte slite for å vinne sitt første servegame i sett nummer to på.

Casper Ruud hadde for det meste få problemer med å vinne gamene i egen serve i arenaen som er hjemmebane både for ishockeylaget Boston Bruins og NBA-klubben Boston Celtics. Ruud måtte tåle litt buing da han i seiersintervjuet avslørte at han holder med NHL-klubben Tampa Bay Lightning.

Opelka er tidenes høyeste ATP-spiller sammen med Ivo Karlovic. Han ble sendt ut på tunge løpeturer etter gode server fra Ruud.

– Han spiller vekk Opelka så det synger etter her, kommenterte Francke.

MED LEGENDEN: Casper Ruud og Reilly Opelka med legenden Rod Laver før kampen. Australieren på 83 år Den nå 83 år gamle australieren er den eneste singlespilleren (menn og kvinner) som har vunnet alle de fire Grand Slam-turneringene i løpet av samme kalenderår to ganger.

Men kjempen fra Michigan kjempet seg tilbake i kampen med stadig bedre server. Ruuds antifan Nick Kyrgios var stadig på beina for å få med seg publikum og støtte Opelka i det spennende andresettet.

Det gikk til tie break. Der tok Ruud kommandoen ved hjelp av et velplassert slag rett i en sjanseløs Opelka ved nettet. Til slutt sto det 7–4. Borg og Ruud kunne juble for seier før lagkameratene kom til.

Det er usikkert om Ruud skal spille flere kamper for Europa i Boston i tennissportens svar på Ryder Cup. Turneringen spilles med fire kamper hver dag og avsluttes søndag.

Fakta Dette er Laver Cup Første utgave av Laver Cup ble arrangert i 2017 og ble arrangert årlig de tre første årene, før det ble utsatt på grunn av coronaviruset i 2020. Europa har vunnet alle de tre foregående utgavene av Laver Cup. Turneringen er inspirert av golfturneringen Ryder Cup, hvor et europeisk lag møter et amerikansk lag annethvert år. Laver Cup er oppkalt etter Rod Laver. Den nå 83 år gamle australieren er blant tennissportens største legender og har vunnet elleve Grand Slam-titler. Laver er den eneste singlespilleren (menn og kvinner) som har vunnet alle de fire Grand Slam-turneringene i løpet av samme kalenderår to ganger, noe han klarte i både 1962 og 1969. Totalt spilles det tolv kamper i Laver Cup – ni singlekamper og tre doublekamper i følgende format:

Fredag 24. september: Tre singlekamper og én doublekamp.

Lørdag 25. september: Tre singlekamper og én doublekamp.

Søndag 26. september: Tre singlekamper og én doublekamp. Hvert lag består av seks spillere og alle spillerne skal spille én singlekamp i løpet av de to første dagene, og kan maksimalt spille to singlekamper i løpet av turneringen. Minst fire av spillerne må spille double. Hvem som spiller i hvilke kamper avgjøres av lagkapteinene. For seier i fredagens kamper gis det ett poeng, for seier i lørdagens kamper gis det to poeng og seier i søndagens kamper gir tre poeng. For å vinne må et lag få 13 poeng eller mer og dermed vil ikke konkurransen kunne bli avgjort før søndagens kamper. I årets turnering stiller følgende utøvere (verdensranking i parentes):

Europa:

Daniil Medvedev (2)

Stefanos Tsitsipas (3)

Alexander Zverev (4)

Andrej Rubljov (5)

Matteo Berrettini (7)

Casper Ruud (10) Resten av verden:

Felix Auger-Aliassime (11)

Denis Shapovalov (12)

Diego Schwartzman (15)

Reilly Opelka (19)

John Isner (22)

Nick Kyrgios (95) Vis mer

Laver Cup ble spilt for første gang i 2017. De tre foregående utgavene har alle endt med europeisk seier. Av de tolv spillerne som er med i årets turnering, er ti av dem rangert topp 20 i verden.

– Jeg er veldig glad på Caspers vegne. Han har hatt en strålende sommer, og selv om han også spilte bra forrige år, så har han spilt ekstremt bra i år. Jeg er glad for å ha ham på laget, sa Europas lagkaptein Björn Borg torsdag., Ruud er første nordiske spiller i Laver Cup.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir morsomt å starte det hele, og jeg er sikker på at jeg vil være nervøs før jeg skal ut på banen, men jeg har strålende lagkamerater og de har delt av sin erfaring. Jeg tror vi har en god plan, så forhåpentligvis kan jeg sørge for at Europa får en god start. Jeg er spent og klar for å debutere, kvitterte Ruud.

