Stöckl kalt inn til møte om ny jobb – Bråthen reagerer

Landslagstrener Alexander Stöckl (47) skal ha fått beskjed om at han var kandidat til den nye sportssjefstillingen på hopplandslaget. Men østerrikeren takket nei.

NÆRE KOLLEGER: Landslagstrener Alexander Stöckl (t.v.) ble foreslått som kandidat til sportssjefjobben for hopp i Norges Skiforbund, ifølge ham selv. Da ville landslagssjef Clas Brede Bråthen i så fall rapportert til østerrikeren.

Nå nettopp

Det bekrefter Stöckl overfor VG.

– Jeg ble innkalt til et møte og informert om at jeg er en mulig kandidat. Jeg hadde ikke søkt og ga beskjed at jeg er ikke aktuell for denne rollen siden jeg får bidratt i større grad i den jobben jeg har per dags dato, sier Stöckl.

Han har i dag Clas Brede Bråthen som sin nærmeste leder i Norges Skiforbund. Men dersom den profilerte treneren hadde fått jobben som sportssjef, så hadde Bråthen i stedet rapportert til Stöckl.

Det aktuelle møtet skal ha funnet sted i dagene like etter at den såkalte Bråthen-saken ble løst, i slutten av oktober.

På spørsmål om hva Clas Brede Bråthen tenker om at landslagstreneren hans ble innkalt til et jobbmøte og lansert som kandidat til en ny stilling rett før en viktig OL-sesong, svarer 52-åringen per e-post:

«At en svært viktig ressurs er tiltenkt som kandidat til en annen rollen enn hva han har i dag, rett før sesongen, burde vært diskutert med hans nærmeste leder».

TRAKK SEG I GÅR: Alf Tore Haug, avtroppende leder i hoppkomiteen.

Bråthen hevder at han ikke var informert om at Stöckl ble sett på som en kandidat til sportssjefstillingen:

«Det ble jeg kjent med når Alex fikk innkalling. Frem til da var det helt ukjent for meg», sier han.

I går, onsdag, ble det kjent at leder av hoppkomiteen, Alf Tore Haug, trekker seg. Han viste da til Bråthen-saken generelt, og en fersk telefonsamtale med Clas Brede Bråthen spesielt. Haug opplevde samtalen som ubehagelig.

Ifølge Bråthen var møteinnkallelsen av Stöckl, uten at Bråthen var informert, et sentralt tema i telefonsamtalen. Alf Tore Haug vil ikke bekrefte dette:

– Hva vi har sagt i interne møter har ingenting i VG å gjøre, sier han i dag.

VG har vært i kontakt med generalsekretær Ingvild Bretten Berg i forbindelse med denne saken. I en e-post skriver forbundstoppen:

«Jeg har ingen kommentar til møter med ansatte internt i Norges Skiforbund, ei heller på nåværende tidspunkt til den interne prosessen som foregår for å klarlegge interimsløsningen».

Voldsom strid

Bakgrunnen for den siste utviklingen er en lang og opprivende konflikt mellom Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund.

Den 27. september stilte hoppkomiteen i skiforbundet seg bak et løsningsforslag som ville gjort sportssjef Bråthen til landslagssjef, der han rapporterer til Ståle Villumstad (som i dag er arrangementssjef). Villumstad ville da fått rollen som ny sportssjef.

Styret i Norges Skiforbund, som ledes av Erik Røste, stemte ned forslaget. Styret var blant annet klare på at Bråthen ikke skulle få lov til å velge sin egen sjef, i dette tilfellet Villumstad.

GENERALSEKRETÆR: Ingvild Bretten Berg vil ikke kommentere interne møter i skiforbundet.

Men så:

Snaut fire uker senere, 21. oktober, fikk saken omsider en løsning. Og den er til forveksling lik forslaget fra september. Jobben som sportssjef skal løses internt på midlertidig basis, men deretter lyses ut eksternt på et senere tidspunkt.

VG vet at hoppmiljøet har klare forventninger til at Villumstad er mannen som må ha jobben inntil videre.

Skiforbundet har imidlertid ikke landet en løsning på spørsmålet. Og det var i den forbindelse at Alexander Stöckl nylig ble kalt inn til møte og fortalt at han var en aktuell kandidat.

– Konstruktivt møte

Etter å ha gitt uttrykk for at han ikke er aktuell, tok møtet ifølge Stöckl en annen vending:

– Møtet handlet da mer om hva slags oppgaver og ansvar jeg mener er viktig i en interimløsning, slik at alle kan jobbe inn mot kommende sesong. Det var et konstruktivt møte og jeg tror vi er nære en god løsning, sier han til VG.

Det er under 100 dager til OL i Beijing starter. På spørsmål om hva Clas Brede Bråthen nå forventer skal skje, svarer 52-åringen:

– At punktene i avtalen jeg har inngått med skipresidenten holdes slik at vi kan gå inn i sesongen uten at det er uavklarte punkter.