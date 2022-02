Kilde overrasket stjernekjæresten etter nedturen

YANQING/OSLO (VG) Aleksander Aamodt Kilde (29) beskrives som «det beste mennesket» av Mikaela Shiffrin (26). Fredag overrasket nordmannen stjernekjæresten etter super-G-rennet.

fullskjerm neste HÅND I HÅND: Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin er alpinsportens superpar. De har vært viktig for hverandre gjennom oppturer og nedturer, både før og etter OL. 1 av 3 Foto: Robert F. Bukaty / AP

11. feb. 2022 06:20 Sist oppdatert 19 minutter siden

Mikaela Shiffrin skulle bli første amerikaner til å ta tre medaljer i ett vinter-OL. Fasiten er null på tre forsøk etter nattens super-G-konkurranse. Da hjelper det å ha gode mennesker rundt seg.

Norske Aleksander Aamodt Kilde hadde sneket seg inn på stadion og ventet på Shiffrin i målområdet under fredagens renn. Der ble det en god klem mellom kjærestene.

– Han er det beste mennesket. Han minner meg på at det er mye å være positiv for, sier Shiffrin til Discovery.

– Jeg gjorde ikke noen stor greie ut av dert, men tror hun ble «happy» for at jeg var der. Det er veldig koselig, sier Kilde.

Etter rennet gikk de hånd i hånd ut av stadion.

Shiffrin mistet faren i et tragisk dødsfall for to år siden. Amerikaneren tok en pause fra konkurransene, men var raskt tilbake der hun hører hjemme – som verdens kanskje aller beste alpinist.

I OL har det imidlertid ikke gått veien, med to utkjøringer i slalåm og storslalåm. Da la Kilde ut et støttende innlegg på sosiale medier.

– Jeg ville poengtere at vi har gode og dårlige dager. Alt kan skje når man har store forventninger på seg. Vi legger veldig mye press på oss selv når hele verden ser på. Da fortjener vi supporten når det ikke går bra, forklarer han.

SØNDERKNUST: Shiffrin satt utøstelig i bakken etter å ha kjørt ut av slalåmen.

Fikk slalåm-råd av kjæresten

Kilde så ut til å ha lært slalåmsvinger av kjæresten da han torsdag overrasket både seg selv og alle andre med å kjøre inn til sølv i kombinasjonen med en enorm slalåmomgang.

Overfor VG innrømmer han å ha diskutert teknikk med kjæresten.

– Det har blitt litt analyse, smiler han.

Også foreldrene hjemme i Norge kjente knapt igjen sønnen der han danset nedover slalåmløypen.

– Det så nesten ut som det var Mikaela som kjørte nedover der?

– Det så absolutt sånn ut, sier mamma Kristin til VG.

– De snakker mye om det, hvordan hun klarer å være så rå i teknikk, forteller faren, Einar.

Nå er både Kilde og Shiffrin ferdigkjørt i OL. Bare nordmannen fikk med seg medaljer hjem, men amerikaneren var fornøyd etter nattens super-G, selv om det bare ble en 9. plass.

– Jeg har en bedre følelse i dag. For det første kom jeg meg forbi den femte porten, smiler hun og fortsetter:

– De siste ukene har ikke gått slik jeg hadde forventet. Ikke bare resultatmessig, men hele skifølelsen. I dag var den tilbake. Jeg «pushet», kjørte gode svinger og var det jeg skal være eller bedre – selv om jeg ikke har mye trening i øvelsen, sier hun til Discovery.