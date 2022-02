Carlos (43) fra Ghana deltar i sitt første OL: – Veldig stolt

Til vanlig jobber Carlos Mäder som markedssjef. Nå har 43-åringen kvalifisert seg til OL i alpint for første gang i karrieren.

FLAGGBÆRER: Carlos Mäder (43) fra Ghana tar et selfie før åpningsseremonien som startet klokka 13.00 norsk tid fredag.

4. feb. 2022 13:35 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Å være her som den eneste ghanesiske utøveren i et OL er utrolig, og det gjør meg veldig stolt, sier Mäder til VG over telefon fra hotellrommet i Beijing.

Som Ghanas eneste representant var han naturligvis deres flaggbærer på fredagens åpningsseremoni. Han blir den tredje utøveren fra Ghana som representerer landet i et vinter-OL.

Mäder og familien flyttet til Sveits da han var en liten guttunge, og det var der interessen for ski startet.

– Jeg kunne så å si stå på ski før jeg kunne gå.

– Da jeg var 13 år drev jeg med både alpint og fotball, men jeg kunne ikke satse profesjonelt verken som fotballspiller eller alpinist på grunn av en kneskade, forteller ghaneseren videre.

Fakta Andre land med kun én utøver Albania

De amerikanske Jomfruøyer

Ecuador

Eritrea

Fillippinene

Haiti

India

Pakistan

Peru

Kirgisistan

Kypros

Malta

Marokko

Nigeria

Øst-Timor Vis mer

Han hadde aldri noen planer om å trene mot et OL etter at han fikk vite at han måtte kutte ut satsningen. I 2017 fikk venner han på andre tanker.

– Kompisgjengen min begynte å mase på at jeg burde prøve å kvalifisere meg til OL i Pyeongchang. Jeg ga det et forsøk, men kvalifiserte meg dessverre ikke. Det var faktisk en forferdelig følelse. Like etter satte jeg meg et mål at jeg skulle kvalifisere meg til Beijing-OL, sier Mäder.

21. januar ble drømmen til virkelighet da Carlos Mäder kvalifiserte seg til storslalåm-rennet i Beijing.

– Jeg hadde aldri vært med i dette OL-et hadde det ikke vært for kompisene mine, sier han.

ENSOM: Til tross for at han går i ensom majestet, er Carlos Mäder veldig stolt av å være Ghanas flaggbærer under årets vinterleker.

ALT OM OL: Få siste nytt i vårt OL-studio.

I motsetning til stjerner som Henrik Kristoffersen og sveitsiske Marco Odermatt, har ikke Ghanas flaggbærer nivået til å kjempe om gull-, sølv- og bronsemedaljer i storslalåmrennet. Han ønsker derimot å oppnå noe helt annet med sin OL-deltagelse.

– Jeg ser på meg selv som et prosjekt. Jeg ønsker å etablere et alpinlag i Ghana for unge mennesker i fremtiden. Vinter-OL er ikke populært i Ghana, men jeg merker at folk har fått øynene opp for dette. Flere ghanesiske journalister er interessert i historien min og det strømmer inn med meldinger på sosiale medier, forteller alpinisten.

– Hva slags meldinger får du?

– De fleste skriver «lykke til», men det kommer også noen kommentarer som «finnes det et skiforbund i Ghana?», sier 43-åringen og ler.

PYEONGCHANG: Akwasi Frimpong (skeleton) var Ghanas eneste representant under OL i 2018.

Det er ikke bare at Mäder representerer et land de fleste ikke forbinder med vinteridrett, men alderen hans vekker naturlig nok oppsikt hos mange.

– Jeg føler meg fremdeles i veldig god form, og for meg er alder bare et tall. Jeg ser mye yngre ut sammenlignet med kompiser på samme alder, spøker han.

Planen til storslalåm-kjøreren er å legge opp etter alpint-VM i Frankrike neste år. Han vil sannsynligvis tiltre inn i stillingen som visepresident i Ghanas skiforbund til tross for at han er bosatt i Sveits.

OL-debutanten har kun med seg én trener til Beijing, men han testet positivt på en coronatest. Derfor blir det mye alene tid for ghaneseren.

– Det blir en del tid i mathallen der jeg kan møte andre utøvere. På kveldene ser jeg litt på Netflix, men jeg må også ringe kjæresten min hver kveld ellers blir det dårlig stemning, avslutter han spøkefullt.

Fra klokka 03.15 natt til søndag kan du se Carlos Mäder i aksjon i storslalåm.