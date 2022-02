Fra operasjonsbordet til karrierebeste og OL-plass på to uker: – Helt overveldet

På nyttårsaften skulle Atle Lie McGrath (21) bare ta en siste tur i bakken. Han endte med brukket tommel og operasjon. Drøye to uker senere sikret han seg en plass på slalåmlaget i OL.

FRA OPERASJON TIL PALLPLASS: Atle Lie McGrath trengte kun 16 dager fra han brakk tommelen og måtte operere til han tok sin første pallplass i slalåm i verdenscupen.

4. feb. 2022 16:57 Sist oppdatert nå nettopp

Unggutten fra Bærum kjørte inn til ledelse i annenomgang i det legendariske kveldsrennet i Schladming og ble bare slått av tyske Linus Straßer, med 0,03 sekunder.

– Jeg var så nervøs da jeg sto og så på, jeg klarte ikke å si noe engang. Da Giuliano Razzoli hektet, gikk det litt svart. Jeg begynte å grine med en gang og ble helt overveldet. Jeg har aldri opplevd noe lignende før. Det var ekstremt spesielt, men herregud så kul følelse, forteller supertalentet etter karrierebeste-plasseringen.

Fakta OL-troppen i alpint: Menn: Lucas Pinheiro Braathen

Timon Haugan

Aleksander Aamodt Kilde

Henrik Kristoffersen

Atle Lie McGrath

Adrian Smiseth Sejersted

Sebastian Foss Solevåg

Rasmus Windingstad

Kjetil Jansrud

Fabian Wilkens Solheim Damer: Mina Fürst Holtmann

Ragnhild Mowinckel

Thea Louise Stjernesund

Maria Therese Tviberg Vis mer

Tårene rant og det var tydelig at dette betydde mye, forståelig når man ser hva 21-åringen har gått gjennom det siste året.

I fjor røk han sideleddbåndet i kneet under storslalåmrennet i Adelboden, var ute resten av sesongen og mistet det som skulle bli hans første VM.

Norsk-amerikaneren kjempet seg tilbake og var raskt tilbake på pallen. Allerede i sesongens andre renn, parallellen i Lech/Zürs kom han på tredjeplass.

Men på nyttårsaften inntraff altså ulykken igjen, i Kirkerudbakken i Bærum.

– Jeg følte at jeg kjørte så bra og ting fløt, og jeg var sånn «nå er jeg i form». Og så skulle jeg opp og ta to turer til, men på den nest siste mistet jeg balansen og hektet hånden i et hull i isen. Jeg skjønte i sekundet det skjedde at den var brukket. Jeg trengte ikke å se på den engang.

OPERASJON: Atle Lie McGrath måtte inn på operasjonsbordet for andre gang på et drøyt år da han brakk tommelen på nyttårsaften.

Fakta Atle Lie McGrath i 2021/22-sesongen: 24. oktober: Storslalåm i Sölden, Østerrike – DNF 14. november: Parallell i Lech/Zürs – 3. plass 11. desember: Storslalåm i Val d’Isere, Frankrike – 27.-plass 12. desember: Slalåm i Val d’Isere, Frankrike – 8.-plass 19. desember: Storslalåm i Alta Badia, Italia – 12.-plass 20. desember: Storslalåm i Alta Badia, Italia – DNF 22. desember: Slalåm i Madonna di Campiglio, Italia – DNF 16. januar: Slalåm i Wengen, Sveits – kvalifiserte seg ikke til annenomgang 22. januar: Slalåm i Kitzbühel, Østerrike – DNF 25. januar: Slalåm i Schladming, Østerrike – 2.-plass Vis mer

Dermed måtte McGrath inn på operasjonsbordet for andre gang på et drøyt år. Denne gangen litt mer kortvarig enn sist.

– Til å begynne med hadde jeg vondt og var sur, men så fikk jeg en sånn overoptimistisk fase og var sånn «jeg skal kjøre Zagreb om tre dager, koste hva det koste vil», og så innså jeg at det ikke gikk, sier han.

Men alpinkometen kjempet seg tilbake og stilte på start i slalåmrennene i Wengen og Kitzbühel.

I Wengen kvalifiserte han seg ikke til annenomgang og i Kitzbühel kjørte han ut helt i starten av førsteomgangen. «To vanvittige slag i trynet» beskriver McGrath det som.

– Så det å tørre og drite i det, og levere som jeg gjorde i Schladming, var det som gjorde så sterkt, forteller han.

Før kveldsrennet i Schladming hadde ikke det unge talentet resultatene som skulle til for å få kjøre OL-slalåmen. Norge har fire plasser i rennet og Sebastian Foss-Solevåg, Lucas Braathen, Henrik Kristoffersen og Timon Haugan hadde alle bedre resultater enn ham .

– Nå skal du kjøre slalåmen i OL?

– Det skal jeg. Jeg skal kjøre storslalåm og slalåm. Det er sånn stoda er nå, svarer McGrath.

– Sikret du den plassen i Schladming eller var det klart fra før?

– Ingenting var klart før jeg kjørte i Schladming. Jeg hadde ikke bra nok resultater. Vi hadde fått beskjed om at OL-troppen ble tatt ut, men hvem som skulle kjøre hvilke grener ble nok ikke tatt ut før i siste liten. Men jeg sendte jo inn en veldig sterk søknad med det rennet der, og det blir slalåm i OL på meg, svarer han stolt.