Tryggheten som kan sikre VM-medalje: – En enorm styrke

BARCELONA (VG) Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal (30) mener Norge har en bredere tropp enn på lenge. Det skaper en ny trygghet i laget før VMs viktigste kamper.

RUTINERT TRIO: Camilla Herrem, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk har en lang rekke med mesterskap bak seg.

7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Stine Bredal Oftedal hadde ikke sin beste kamp i den avgjørende VM-kampen mot Nederland. Da kom Henny Reistad inn for kapteinen og storspilte.

I kvarten mot Russland slo Oftedal tilbake - og forteller etterpå at bredden i VM-troppen gir henne en ny trygghet foran fredagens semifinale mot Spania (20.30).

– Du går jo litt i deg selv, for du vil ikke være med på en start hvor vi ligger under med fem mål så kjapt som mot Nederland. Jeg har prøvd å jobbe litt med meg selv. Samtidig er jeg veldig glad for at jeg spiller på et lag hvor det er sånn at hvis noe ikke funker, har vi andre ting som kan funke, sier Oftedal til VG og fortsetter:

– Det tror jeg er en enorm styrke og det er noe vi kanskje ikke alltid har kjent på i mesterskap tidligere. Da har vi startet bra og det har vært fint, men plutselig går vi på en smell.

STORSPILTE: Henny Reistad ble kåret til banens beste i VM-kampen mot Nederland. Her får hun en klem av Emilie Hegh Arntzen.

– Har dere en bredere tropp enn tidligere?

– Ja, det synes jeg. Det er veldig mange som tør å vise seg frem og som tør å være klare for det de får, og det er ikke noe som er bedre enn det, svarer landslagskapteinen.

Nora Mørk er enig i Oftedals vurdering. Hun forteller at det gir henne en ro å vite at selv om hun har en dårlig dag, er det flere spillere som kan komme inn og avgjøre kampen.

– For min del hjelper det veldig. Jeg vet vi har spillere av verdensklasse som jeg er så heldig å spille på lag med. Om jeg ikke skulle ha dagen, vet jeg at de kan absolutt ha det. Det gir en trygghet, sier hun.

Oftedal er en av Norges spillere som de siste årene har hatt enormt med spilletid i mesterskap. Mørk tror det gjør kapteinen roligere å vite at hun kan ta seg en tur på benken når det butter litt imot.

– Jeg tror det skaper en trygghet for Stine når man ser måten Henny leverer mot Nederland når det trengs som mest, det har alt å si. Vi har bare lyst til å vinne, og det er litt samma hvordan det ser ut eller hvem som er på banen, sier Mørk.

Henny Reistad, som flere ganger i VM har kommet inn for Oftedal i playmaker-rollen, mener Norge har blitt flinkere til å bruke hele troppen i dette mesterskapet sammenlignet med tidligere år.

STORSPILTE: Henny Reistad viste frem toppformen mot Nederland.

– Jeg er 100 prosent enig i at vi har en bredere tropp. Den er både bredere, og jeg synes vi bruker troppen på en bedre måte enn ved at det er flere som føler de kan bidra når de kommer på. Det er absolutt en trygghet, sier hun.

Også rutinerte Camilla Herrem liker hvordan Norge i år bruker større deler av troppen.

– Du ser at de som kommer utpå, de kommer inn med en ro. For eksempel som når Emilie Hegh Arntzen kom inn mot Nederland med en fantastisk ro og gjør det hun skal i tillegg til noen viktige mål. Det er veldig positivt for vår del. Motstanderne må være obs på andre typer spillere også, sier hun.

Norge møter vertsnasjon Spania til VM-semifinale fredag 20.30. Kampen sendes på TV 3.