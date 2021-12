Detaljene som redder sesongen for Kristoffersen: – Helt ny hverdag

Henrik Kristoffersen (27) slet kraftig med utstyrsproblemer forrige sesong, til tross for to verdenscupseire og én VM-bronse. Nå har alpinesset funnet endringene som har løst problemet.

ENDRINGER: Ny slipemaskin og nye bindinger er to av endringene Henrik Kristoffersen har foretatt seg for å komme seg tilbake til toppen av pallen.

22. des. 2021 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er en helt ny hverdag nå. Med utstyr som fungerer, hvor jeg da kan kjøre som jeg vil, forteller Kristoffersen til VG.

Alpinisten har vært åpen om at han ikke har funnet utstyr som fungerer optimalt, og at det har påvirket resultatene og skikjøringen hans.

Søndag tok han i imidlertid en lenge etterlengtet seier i storslalåm i Alta Badia og fortalte at han hadde gjort mange endringer på utstyret. Men hvilke endringer ville han ikke røpe.

– De kortene får vi holde tett til brystet, men det så ut som det fungerte bra i dag. Det er viktig å ha utstyr som gjør at man kan stå på ski slik som man ønsker. Om utstyret ikke funker, ryker selvtilliten og teknikken, sa han på den digitale pressekonferansen etter søndagens seier.

NY SLIPEMASKIN: Henrik Kristoffersen har gått til innkjøp av ny slipemaskin i både slalåm og storslalåm for å sikre bedre grep på isen.

Nå har han imidlertid sluppet opp litt likevel, overfor VG. Kristoffersen røper nemlig at en av de «hemmelige» endringene, i tillegg til de nye bindingene, er en ny slipemaskin som skal sikre bedre grep i snøen og på isen.

– Nå kan jeg kjøre sånn jeg vil kjøre. Det ble litt sånn i går når jeg først sto der, og ikke hadde vunnet i storslalåm på en stund, at jeg var frustrert. Og det er veldig vanskelig å forklare de som ser på hjemme at det har vært utstyret som ikke har fungert, forteller Norges mestvinnende slalåmkjører.

Mye av problemet til Rælingen-løperen har vært å få skiene til å sitte i den speilblanke isen alpinistene kjører på.

– Jeg må finne ut av det. Jeg legger vanligvis alltid skylden på meg selv, men akkurat nå ... Jeg kjører jo ikke dårlig på ski, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre annerledes annet enn å endre på utstyret, sa Kristoffersen til VG i januar.

Etter et år med prøving og feiling av forskjellige skivarianter, bindinger og annet utstyr, syns Kristoffersen endelig at kombinasjonen av utstyr bra igjen.

– Det er utrolig deilig. Vi har byttet slipemaskin i slalåm også, det gjorde vi før Val-d'Isère, men der ble det altfor aggressivt, forteller han og refererer til at kantene ble for skarpe for forholdene.

– Jeg kjørte fire runder i oppvarmingsløypen i Alta Badia og så vant jeg rennet i går. Jeg håper det skal skje i slalåm også, men det er en realitet at en vanligvis trenger litt tid til å vende seg til nytt utstyr. Men så kan det også gå fort, sånn som det gjorde nå, legger han til.

Kristoffersen legger vekt på at det er stor forskjell på utstyrsbehovet til en ung alpinist, og en som kjører verdenscup og kjemper om de gjeveste plassene:

– Til syvende og sist må du kjøre bra på ski, men du klarer ikke det om ikke utstyret fungerer på et nivå der du kjemper om å vinne verdenscuprenn. Mange klarer ikke å skille mellom en alpinist på tolv år og en på snart 30 år, som kjører verdenscup, hvor marginene er veldig små.

– Jeg har skjønt at det har blitt mye utstyrshysteri blant løpere og foreldre, men folk må klare å skille mellom å være barn og toppidrettsutøver. Det utstyrshysteriet hadde ikke vi da jeg var liten.

NYE BINDINGER: Henrik Kristoffersen har byttet bindingsleverandør før årets sesong. Det har gitt resultater. Til venstre er et bilde av Kristoffersen fra i fjor hvor han bruker Rossignols bindingsleverandør, Look. Til høyre er bilde fra i år med nye bindinger. Rælingen-løperen ønsker ikke å oppgi hvilke bindinger han har byttet til.

Kristoffersen fortalte også etter sesongåpningen i Sölden, at han har byttet bindinger før årets sesong. Det har vært en viktig del av endringene han har gjort for å finne tilbake til toppen av pallen.

– Det er ikke så lenge siden jeg gjorde disse endringene, to uker, så jeg trenger litt mer tid, sa Kristoffersen til NRK i Sölden.

Og Rælingen-gutten har brukt tiden godt og fått gode resultater som følge av endringene av utstyr han har foretatt seg.

– Nå er det bare å stå på videre, det hjelper ikke å hvile på laurbærene, sier han ivrig etter mandagens fjerdeplass.

Den tekniske alpinisten forteller også om en tyngre tid, hvor det ikke klaffet for han hverken med utstyret eller i løypen.

– Det er frustrerende. Det blir en ond sirkel. Når du er i sinnsyk form kan du komme deg litt rundt dårlig utstyr, da er det bare å kjøre. Men det kommer alltid en liten down i en karriere, og når da utstyret ikke funker, og kanskje jobber litt imot deg, blir det veldig vanskelig og tungt. Da baller det på seg med dårligere teknikk og selvtillit.

– Begynte du å tvile på deg selv da det ikke funket?

– Jeg vet ikke om jeg har tvilt på meg selv, men det er selvfølgelig en bedre følelse når det går bra. Det er mange som har kjørt fort på ski, som egentlig kjører dårligere enn meg, og det er selvfølgelig frustrerende, sier han.

Men med nytt utstyr, flere endringer og fornyet selvtillit er det en optimistisk Kristoffersen som ser frem mot resten av sesongen.

– Det er noe helt annet enn i fjor, nå kan jeg faktisk kjempe om de øverste plasseringene.

