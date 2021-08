Uansett hvor Caeleb Dressel er, glemmer han ikke mattelæreren sin

TOKYO (Aftenposten): Medaljer kan Caeleb Dressel gi bort. Men ingen skal få det blå tørkleet med små kuer på.

Caeleb Dressel strekker hendene i været etter gullet på 100 meter fri med hans favoritt-ting, et blått tørkle, surret rundt venstre hånd.

6. aug. 2021 11:01 Sist oppdatert nå nettopp

Tokyo-OL har vært Caeleb Dressels leker.

Amerikaneren tok sitt femte svømme-gull søndag og kalles «den nye Michael Phelps».

Når Dressel står på seierspallen – og det gjør han jo ofte – har han et tørkle rundt hånden. Tørkleet er blått med små kuer på.

– Det er ingen eiendel som betyr mer for meg enn det tørkleet. Jeg lukter på det. Jeg kysser det, jeg bryr meg ikke. Jeg sover med det ved hodet mitt hver kveld, har Dressel sagt.

Mange idrettsutøvere har lykkeamuletter. Men for Dressel handler det blå tørkleet om mye mer. Han kan kjenne på det for å huske den spesielle personen som hjalp ham til toppen.

Mattelæreren

Tørkleet tilhørte nemlig Claire McCool, som Dressel hadde en unik relasjon til.

De møttes på Clay High School i Florida. Hun var mattelærer. Han var elev.

Etter hvert ble det også et nært vennskap. Dressel betrodde sine hemmeligheter til McCool. Hun ble en mentor og samtalepartner.

Da han var 17, tok Dressel en seks måneder pause fra svømming. Han fikk ikke noe glede av det lenger. Han slet med forventningspresset.

– Jeg var ikke vant til det. Jeg var som enhver «high schooler». Jeg prøvde å finne ut av livet, har Dressel fortalt.

I denne prosessen ble McCool ekstra viktig. Hun lyttet og ga ham råd.

Caeleb Dressel har vært ustoppelig i OL-bassenget.

Skrev navnet på kinnet

Og etter hvert returnerte Dressel til bassenget. Han begynte på University of Florida og dominerte nasjonale svømmekonkurranser. Men han glemte ikke high school-læreren sin.

Dypt religiøse Dressel pleide å skrive bibelvers på kinnet før konkurranser. Men under et viktig college-stevne i 2016, sto det bare ett ord på kinnet: McCool.

Dressel sjokkerte alle og satte ny amerikansk rekord på 50 yards freestyle. Etterpå forklarte han navnet på kinnet.

– Hun er en stor inspirasjon for meg. Hun har hjulpet meg gjennom flere livssituasjoner. En livslærer, rett og slett.

McCool ble rørt av gesten.

– Jeg er bare ydmyk overfor det hele og jeg føler meg så takknemlig for å ha ham på laget mitt, sa hun.

Fikk kreft

I denne perioden trengte nemlig McCool støtte i sin egen livskrise. Hun hadde fått brystkreft.

Hun fortsatte å undervise på Clay High School mens hun var syk. Men i november 2017 gikk hun bort.

Dressel og hans familie tilbrakte mye tid med McCool de siste ukene.

– Jeg var med henne på dødsleiet. Hun var fortsatt den sterkeste personen jeg noen gang har sett, har Caeleb Dressel sagt.

Lette febrilsk etter tørkleet

Da hadde amerikaneren for lengst blitt en superstjerne. Han vant to gull i OL i Rio de Janeiro i 2016.

Og etter at McCool døde, begynte tradisjonen med det blå tørkleet. McCool hadde pleid å trene med det. Hun hadde det også på gjennom cellegiftkurene.

Enkemannen John McCool ga tørkleet til Dressel. Slik kunne han alltid ha henne i nærheten.

Men under et stevne i 2018 fikk Dressel panikk. Sent på kvelden skrev han på Twitter:

– Jeg kan ikke finne tørkleet mitt. Kan noen se det? Det kan være ved bassenget.

14 minutter senere kom oppdateringen:

– Jeg fant det. Det var ved capsen min.

Krisen var avverget. Og i Tokyo har nok Dressel passet ekstra godt på det. Han har for vane å gi bort medaljene sine. Men håndtørkleet – det skal ingen få.

– Hun er med meg i hver konkurranse og hun vil alltid være det til karrieren min er over. Så dere kan bli vant til ku-tørkleet en stund til.

