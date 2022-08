Slik har de endret Kolstad. To grep har vært ekstra viktige

Christian Berge innrømmer at han er utålmodig. Han vil se effekten av grepene de har tatt for å gjøre Kolstad til et topplag.

Stian Gomo og Christian Berge leder et Kolstad som har gått igjennom store endringer på kort tid.

17 minutter siden

– Jeg var tålmodig før, men det har endret seg på veien, sier Christian Berge.

Onsdag kastes eliteserien i gang, og Kolstad tar imot Nærbø i Kolstad Arena.