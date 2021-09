Politiet ferdige med Brann-sakene: Bøtelagt for vold

En mann er bøtelagt for vold etter nachspielet på Brann Stadion.

Brann Stadion dagen etter nachspielet i august.

27. sep. 2021 13:27 Sist oppdatert 9 minutter siden

Politiet i Bergen har ilagt en person forelegg på 10.000 kroner for vold etter nachspielet på Brann Stadion.

Den andre politisaken, om en mulig voldtekt, er oversendt statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane for påtaleavgjørelse.

Politiet vil ikke offentliggjøre hvilken innstilling som er gitt fra politiet til statsadvokatembetet.

Kroppskrenkelse

I en pressemelding skriver politiet at det i voldssaken er utstedet et forelegg for overtredelse av straffelovens paragraf 271, som er kroppskrenkelse. Dersom forelegget vedtas, anses saken som avgjort.

Personen som har mottatt forelegget har ikke besvart BTs henvendelser mandag.

Den fornærmedes bistandsadvokat, Hilde Cecilie Matre, uttaler følgende:

– Min klient er fornøyd med straffen.

– Vi må gjennomgå sakens dokument før det tas stilling til eventuell klage, men det viktigste for henne er at det blir reagert med straff og at saken får en rask avgjørelse, fortsetter Matre.

Det var i august at 12 Brann-spillere tok seg inn på Stadion og holdt nachspiel uten klubbens godkjennelse. Spillerne hadde med seg eksterne gjester. Noen dager etter nachspielet innledet politiet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep på Stadion.

– Vil ikke gå inn på detaljene

Senere ble det også opprettet en ny politisak, som omhandlet voldshendelsen en person nå er bøtelagt for. Som BT tidligere har meldt, har en kvinne forklart at hun ble bitt under nachspielet.

Politiadvokat Lillian Anderson Kleppe uttaler seg om avgjørelsen.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljene i hendelsesforløpet, men at politiet har utstedt forelegg betyr jo at politiet mener det på bakgrunn av etterforskningen kan bevises at vedkommende har begått voldt mot en kvinne, sier Kleppe.

Kroppskrenkelse er den mildeste formen for voldsutøvelse i straffeloven. Alvorlighetsgraden kan imidlertid variere stort.

Kleppe minner om at saken ennå ikke er avsluttet, ettersom den siktede ennå ikke har tatt stilling til om han vil godta forelegget.

Politiet har ingen opplysninger om ventet behandlingstid for voldtektssaken.